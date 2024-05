Software Mansion zakończyło I kwartał 2024 ze wzrostem zysku o 83,52%, z kwotą 6.4 mln zł

Software Mansion zakończyło I kwartał 2024 roku z zyskiem netto na poziomie 6.4 mln zł. Mimo wzrostu kosztów operacyjnych związanych ze znacznym powiększeniem zespołu zysk w stosunku do 1 kwartału ubiegłego roku wzrósł o 83,52%. Wpływ na wypracowany zysk miał m. in. mniejszy o ok. 2,2 mln zł r/r koszt pracowniczego programu motywacyjnego. Przychody spółki wyniosły niecałe 23 mln zł netto, co stanowi wzrost o prawie 24% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i jest efektem pozyskania nowych klientów. Po pominięciu kosztu wyceny programu motywacyjnego spółka wykazała EBITDA na poziomie ponad 7,8 mln zł.

Pomimo obecnego kryzysu w branży IT, Software Mansion rozwija się swoim torem. Od sierpnia 2023 roku stale notujemy wzrost liczby zapytań ofertowych, co przekłada się na zwiększoną liczbę zawieranych umów z nowymi klientami. Dodatkowo obserwujemy zwiększoną dostępność wysoko wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy, co znacznie ułatwia nam pozyskiwanie nowych talentów – podkreśla Marcin Skotniczny, Prezes Zarządu Software Mansion S.A. – Nasze działania wizerunkowe skupiają się także na studentach i absolwentach, którzy stanowią jedną trzecią wszystkich historycznie zatrudnionych osób. W tym roku otrzymaliśmy prawie dwukrotnie więcej podań o odbycie stażu –

Wzrost zatrudnienia przełożył się na zwiększenie kosztów operacyjnych, w tym wynajmu większej powierzchni biurowej. Na dzień 31 marca 2024 r. spółka zatrudniała 272 osób, czyli o 33% więcej, niż w marcu poprzedniego roku przy retencji pracowników na poziomie ok. 95% rocznie. Spółka obecnie ma w swoim portfolio 53 klientów i względem I kwartału 2023 roku jest ich o 43% więcej. Większy jest też udział w przychodach spółki klientów korporacyjnych, dla których agencja programistyczna świadczy przede wszystkim usługi związane z rozwojem technologii open-source.