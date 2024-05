Salesforce: MŚP lepiej sobie radzą z AI niż duże firmy

Badanie Salesforce: małe i średnie przedsiębiorstwa są „bardziej pewne” swoich umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji niż duże firmy.

Niedawna ankieta przeprowadzona wśród 600 specjalistów IT ujawniła, że małe i średnie firmy (sektor MŚP) są bardziej przekonane do sztucznej inteligencji i korzyści z niej płynących, niż duże przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość (95%) specjalistów IT pracujących w sektorze MŚP czuje się pewnie, jeśli chodzi o wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w swojej pracy i widzi większe możliwości wzrostu przychodów dzięki tej technologii.

Rozwój nowej technologii generatywnej sztucznej inteligencji demokratyzuje innowacje i pozwala małym i średnim firmom konkurować na bardziej wyrównanych warunkach. Badania pokazują, że dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji małe i średnie firmy już teraz uzyskują głębszy wgląd w biznes, zwiększają przychody oraz poprawiają jakość obsługi klienta.

Małe i średnie firmy napędzają wzrost dzięki sztucznej inteligencji, podczas gdy duże przedsiębiorstwa koncentrują się na wydajności operacyjnej.

Trzy najważniejsze korzyści ze sztucznej inteligencji dla małych i średnich firm:

Lepszy wgląd w biznes

Zwiększenie przychodów

Lepsza obsługa klienta

Trzy największe korzyści ze sztucznej inteligencji dla dużych przedsiębiorstw:

Automatyzacja rutynowych zadań

Zwiększenie wydajności

Lepsza obsługa klienta

Duże przedsiębiorstwa zmagają się ze wdrażaniem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, częściej niż małe i średnie firmy

Zespoły IT w dużych przedsiębiorstwach pięciokrotnie częściej, niż zespoły IT w małych i średnich firmach, zmagają się z takimi problemami, jak równoważenie szybkości, wartości biznesowej i bezpieczeństwa, które mają miejsce podczas wdrażania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Ponad dwukrotnie częściej martwią się także o to, że infrastruktura zarządzania danymi w ich organizacji, podobnie infrastruktura ds. bezpieczeństwa nie nadążą za zapotrzebowaniem na innowacje.

– Sztuczna inteligencja wyrównuje szanse małych i średnich firm. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, która przejmuje większość powtarzalnych, a czasem żmudnych zadań w ramach w pełni połączonego pakietu produktów, zespoły MŚP nagle mają więcej czasu na bardziej strategiczną i wartościową pracę, taką jak nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami i partnerami. W rezultacie mogą działać równie szybko – lub szybciej – niż większe firmy, jednocześnie znacznie poprawiając jakość obsługi klienta – komentuje Kristopher Billmaier, dyrektor generalny Salesforce Starter Suite.

Metodologia:

We współpracy z Vanson Bourne, Salesforce przeprowadził podwójnie anonimową ankietę wśród 600 specjalistów IT (200 liderów IT i 400 indywidualnych współpracowników IT). Ankieta została przeprowadzona między grudniem 2023 r. a styczniem 2024 r.