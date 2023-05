Accor nawiązuje współpracę z Grupą PHH

Accor i Grupa Polski Holding Hotelowy ogłaszają rozpoczęcie współpracy, w ramach której światowy lider branży hotelarskiej i największa grupa hotelowa w kraju z wyłącznie polskim kapitałem planują realizację pierwszego wspólnego przedsięwzięcia. Dzięki niemu, już w przyszłym roku wchodzący w skład Grupy PHH Interferie Hotel Medical Spa Świnoujście przyjmie pierwszych gości jako hotel należącej do grupy Accor marki Mövenpick.

Accor nie zwalnia tempa rozwijania portfolio niezastąpionych marek w Europie Wschodniej. Po zapowiedziach pierwszy obiektów Mövenpick w Polsce, Świnoujście będzie już piątą destynacją wiodącej marki hoteli premium w kraju. Obok obiektów miejskich we Wrocławiu i Poznaniu już wkrótce gości powitają także górskie kurorty w Karpaczu i Zakopanem. Mövenpick dynamicznie zdobywa rynek hoteli premium w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim w miejscowościach o dużych walorach wypoczynkowych, m.in. w Serbii i na Węgrzech, wraz z planowanymi otwarciami w Czechach i Estonii.

Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z tak prężnie działającą grupą, jaką jest Polski Holding Hotelowy. Doceniamy zaangażowanie naszego partnera w rozwój hotelarstwa w Polsce i wierzymy, że zawarte porozumienie wzmocni krajową pozycję obu grup. Jesteśmy dumni, że Polski Holding Hotelowy wybrał dla swojego prestiżowego obiektu w Świnoujściu naszą markę Mövenpick. Jej wysoka rozpoznawalność w Niemczech oraz rosnąca popularność w Polsce z pewnością przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności hotelu, zwłaszcza dla segmentu gości indywidualnych i konferencyjnych. – Jacek Stasikowski, Development Director Poland, Accor

Grupa Polski Holding Hotelowy jest największą w kraju grupą hotelową z wyłącznie polskim kapitałem, której portfolio obejmuje obecnie ponad 50 obiektów z blisko sześcioma tysiącami pokoi, w tym hotele o profilu biznesowym i wypoczynkowym położone w dużych i małych miastach oraz w miejscowościach turystycznych.

Swoją współpracę z Accor grupa rozpocznie od dołączenia do portfela marki Mövenpick kurortu Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu. W 2024 roku obiekt już pod nową marką zaoferuje gościom szukającym wypoczynku nad Bałtykiem 308 pokoi z restauracją, browarem, kawiarnią oraz rozbudowaną strefą spa i wellness. Klienci zainteresowani zorganizowaniem wydarzenia w Świnoujściu docenią natomiast obszerne centrum konferencyjne hotelu obejmujące siedem sal o łącznej powierzchni 740 mkw.

Wybór brandu Mövenpick nie był przypadkowy. Ta marka bardzo dobrze pasuje do usług świadczonych przez Interferie Medical Spa w Świnoujściu. Dodatkowo nasza współpraca z kolejną międzynarodową siecią rozpoczyna się w momencie, gdy Accor jest w trakcie prac nad budową grupy hoteli na terenie całej Europy, posiadających i rozwijających współpracę z obiektami oferującymi usługi medyczne. Mövenpick w Świnoujściu będzie wspaniałym uzupełnieniem naszej kolekcji o hotel wypoczynkowy w modnej destynacji, gdzie główny segment gości stanowi rynek niemiecki, na którym Accor ma bardzo silną i ugruntowaną pozycję. Jesteśmy przekonani, że współpraca z tak silnym graczem zabezpieczy świetlaną przyszłość naszemu obiektowi, a także jeszcze bardziej podwyższy jakość naszych usług hotelowych, pozwalając nam przyjmować gości w standardzie sławnej i cieszącej się rosnącą popularnością marki premium. – Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego

Zarówno Accor, jak i Grupa Polski Holding Hotelowy nie wykluczają kolejnych wspólnych działań w ramach nawiązanego właśnie partnerstwa.

Mövenpick to pochodząca ze Szwajcarii marka premium o globalnym zasięgu, która skupia się na drobnych gestach i podstawowych przyjemnościach życia, by zaprosić swoich gości do uczestnictwa w niezapomnianych chwilach. Jej historia sięga lat 40. XX wieku, a dziś pod jej szyldem działa ponad 110 obiektów na świecie – zarówno wielkomiejskich hoteli, jak i kurortów zlokalizowanych w topowych destynacjach turystycznych. Marka słynie z holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju połączonego z głębokim zaangażowaniem w życie lokalnych społeczności, o czym świadczy rekordowa liczba przyznanych certyfikatów Green Globe.