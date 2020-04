Activision Blizzard i Disney z pozytywnymi rekomendacjami

Mimo szokujących danych z amerykańskiego rynku pracy indeksy giełdowe dziś znajdują się w okolicach wczorajszego zamknięcia. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych w zeszłym tygodniu wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu, osiągając 6,65 miliona. Przekroczyło to oczekiwania analityków, ponieważ oznacza to, że prawie 2 proc. Amerykanów jest już bez pracy.

Relatywnie dobre zachowanie indeksów giełdowych, mimo fatalnych danych makroekonomicznych, jest również podyktowane zaproszeniem do rozmów przez prezydenta Trumpa przedstawicieli branży naftowej. Rozmowy mają mieć charakter ustalenia pomocy sektorowi naftowemu, który nie dość, że ucierpiał po spadku popytu ze względu na epidemię koronawirusa, to przede wszystkim przez wojnę cenową na linii Rosja – Arabia Saudyjska. Dziś ceny akcji takich gigantów jak Chevron Corporation czy Exxon Mobil rosną około 4 proc. Oprócz ratowania gospodarki, jako całości, warto śledzić dalsze poczynania w sektorze naftowym w USA, ponieważ liczy on tak samo na pomoc, jak chociażby linie lotnicze.

MKM Partners zaktualizowało swoją rekomendację dla Activision Blizzard do kupuj z neutralnie. Firma uważa, że wydawca gier wideo robi znaczne postępy w poprawianiu i ulepszaniu swojego profilu wzrostu w krótkim i długim terminie. Warto również zwrócić uwagę na lepsze od oczekiwań wyniki premier gier, w tym “Call of Duty”. MKM widzi również potencjał dla ATVI, gdyby doszło do uzyskania zgody, na uruchomienie gier na rynku chińskim. Poziom ceny docelowej został podniesiony do 72 USD z 64 USD. Obecnie na giełdzie cena akcji oscyluje przy 59 USD. Na Wall Street spółka ma 29 rekomendacji kupna. 5 trzymaj i 1 sprzedaj. Średni poziom ceny docelowej to 68 USD.

Zmianę rekomendacji otrzymała również spółka Disney. Atlantic Equities LLP podniósł rekomendację Walt Disney Co. z neutralnej do przeważaj. Poziom ceny docelowej ustanowiony został na 119 USD, co oznacza potencjalny wzrost o 25% w stosunku do ostatniej ceny. Średnia cena docelowa dla Disneya na Wall Street wynosi 143,19 USD. Disney ma 26 rekomendacji kupna, 6 trzymaj i 0 sprzedaj – wynika z danych zgromadzonych przez agencję Bloomberg.

Jutro z kolei, dla amerykańskiego rynku, kluczowe będą pierwsze w okresie pandemii dane o zmianie zatrudnienia w sektorach poza rolnictwem. Dodatkowo pojawią się dane dotyczące stopy bezrobocia oraz dynamiki wynagrodzeń. Według konsensusu rynkowego stopa bezrobocia w USA ma wzrosnąć do 3,8 proc. w marcu, a NFP mają spaść o 100 tys.

