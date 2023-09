AGH Space Systems wygrywa European Rover Challenge 2023

Zespół AGH Space Systems zwyciężył w zawodach łazików marsjańskich European Rover Challenge 2023, odbywających się w Kielcach w miniony weekend i tym samym obronił tytuł mistrzowski z zeszłego roku!

Łazik Kalman rywalizował z 24 finalistami w czterech konkurencjach. Pierwszą

z nich była Presentation Task, polegająca na zaprezentowaniu przed sędziami projektu łazika, całego zespołu, taktyki na zawody oraz zaimplementowanych rozwiązań technicznych.

Kolejną konkurencją była Navigation Task, czyli misja sprawdzająca zdolność łazika do poruszania się w wyznaczonym obszarze w sposób autonomiczny.

W ramach zadania Kalman musiał dotrzeć do wyznaczonych miejsc, oznaczonych wcześniej przez sędziów, a następnie wrócić na miejsce startu. Dzięki rozwijanemu przez zespół systemowi autonomii, łazik z AGH wykonał zadanie bez problemu.

Drugiego dnia zawodów rozegrane zostały kolejne dwie konkurencje. Maintenace Task sprawdziła zdolność Kalmana do obsługi różnych elementów zamontowanych w panelu operacyjnym. Za pomocą ramienia robotycznego Kalman musiał m.in. wcisnąć odpowiednie przełączniki, uruchomić elektromagnes, zmierzyć jego napięcie oraz umieścić na nim metalową płytkę. Organizatorzy przewidzieli na wykonanie tego zadania 30 minut. Kalman i zespół nie potrzebowali aż tyle czasu i wykonali je w 9 minut (!)

Ostatnią misją była Science Task. Względem poprzedniej edycji to właśnie w tym zadaniu wprowadzono największe zmiany i na jego potrzeby, zespół stworzył moduł wiertła do pobierania próbek gleby oraz drona do sfotografowania wybranego fragmentu Mars Yardu. Przed podejściem do wyzwania ekipa łazika musiała przygotować hipotezę badawczą na temat zjawiska geologicznego zachodzącego na konkursowym „Marsie” oraz plan misji naukowej, która pozwoliłaby to zweryfikować. W kolejnym kroku Kalman przeprowadził badania terenowe.

Zespół Kalmana pokonał w sumie 53 zespoły zgłoszone do rywalizacji, w tym 24 zespoły finałowe pochodzące m.in. ze Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Turcji i Bangladeszu. To ich kolejny sukces w tym roku. Na swoim koncie mają już I miejsce na International Rover Challenge 2023 (Indie), VIII miejsce (I miejsce wśród krajów europejskich) w czasie zawodów University Rover Challenge (USA) oraz I miejsce w czasie zawodów Canadian International Rover Challenge 2023 (Kanada).

AGH Space Systems to studencki zespół konstrukcyjny działający od 2014 roku, zajmujący się rozwijaniem technologii przemysłu kosmicznego. Budują rakiety, łaziki marsjańskie i lądowniki planetarne oraz gondole balonów stratosferycznych.

European Rover Challenge to coroczne, międzynarodowe zawody robotów marsjańskich, odbywające się od 2014 r. Należą one do prestiżowej serii Rover Challenge, podczas której wyłaniane są najlepsze projekty łazików planetarnych na świecie. Środowisko Mars Yard w Kielcach stworzone jest z myślą o imitacji powierzchni Marsa i należy do jednych z najbardziej wymagających tego typu terenów na świecie.