KI Chemistry ponownie zaprasza do sprzedaży akcji Ciechu po 54,25 zł za sztukę

Tylko przez nieco ponad tydzień, od 18 do 25 września, inwestorzy będą mogli zadecydować o sprzedaży akcji Ciechu po 54,25 zł za sztukę w odpowiedzi na zaproszenie KI Chemistry, spółki z Grupy Kulczyk Investments. Strategiczny inwestor, do którego należy obecnie około 77,7% akcji chemicznej firmy, zamierza odkupić pozostałe około 22,3%. Oferowana cena jest o ponad 20% wyższa od notowań Ciechu na GPW przed ogłoszeniem zaproszenia.

– Ponawiamy naszą propozycję, aby dać pozostałym akcjonariuszom mniejszościowym Ciechu możliwość sprzedaży akcji po takiej samej cenie, po jakiej KI Chemistry nabywała akcje spółki w ramach wezwania ogłoszonego w marcu oraz w ramach zaproszenia ogłoszonego w czerwcu tego roku. Oferowana cena w wysokości 54,25 zł za akcję jest o ponad 20% wyższa od kursu Ciechu na GPW w ostatnich tygodniach poprzedzających ogłoszenia zaproszenia. Pragniemy zwrócić uwagę, że podtrzymujemy naszą ostatnią ofertę cenową pomimo istotnej dekoniunktury w kluczowych segmentach działalności Grupy CIECH, co czyni obecne zaproszenie do sprzedaży akcji jeszcze bardziej atrakcyjnym – podkreślił Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments.

KI Chemistry zamierza nabyć do 11.752.018 akcji Ciechu stanowiących około 22,3% kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100%. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 18 do 25 września br. KI Chemistry nie przewiduje wydłużania tego terminu.

Podmiotem pośredniczącym w transakcji jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Inwestor posiadający akcje Ciechu może odpowiedzieć na zaproszenie większościowego akcjonariusza w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych, a akcjonariusz posiadający akcje przechowywane przez bank powierniczy składa ofertę sprzedaży w Santander Biuro Maklerskie w sposób określony w zaproszeniu.

KI Chemistry konsekwentnie dąży do umocnienia kontroli korporacyjnej nad Ciechem poprzez zwiększenie udziału w kapitale zakładowym spółki, co umożliwi dalszą jej integrację w ramach Grupy Kulczyk Investments.

KI Chemistry zamierza nadal wspierać zrównoważony, międzynarodowy rozwój Grupy Ciech, w tym poprzez akwizycje. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności Grupy w odpowiedzi na wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej, które przekłada się na niższy popyt na produkty Grupy, a w konsekwencji także na jej tegoroczne wyniki finansowe. W ocenie KI Chemistry, zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój Grupy Ciech będzie wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2. Zarówno potencjalne akwizycje międzynarodowe, jak i intensywny kapitałowo program transformacji technologicznej i energetycznej w Grupie CIECH może skutkować koniecznością istotnego zwiększenia zadłużenia i w konsekwencji znacząco ograniczyć możliwości wypłaty dywidendy przez Spółkę w kolejnych latach.

W przypadku osiągnięcia w wyniku rozliczenia transakcji progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A., KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.

W opinii KI Chemistry, utrzymywanie statusu spółki publicznej ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne, zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także w bezpośrednim otoczeniu spółki.

Ważne terminy: