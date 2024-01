AGH w drodze na Księżyc – uczelnia zawarła umowę z firmą Orbital Space

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarła porozumienie

o współpracy z firmą Orbital Space działającą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Umowa umożliwia studentom z Krakowa m.in. rozwijanie oraz testowanie urządzenia „Lunaris”, służącego do badania interakcji wybranych materiałów i powłok z pyłem księżycowym – regolitem.

Zawarta umowa jest pokłosiem sukcesu koła naukowego AGH Lunar Technologies, które zwyciężyło w konkursie pod nazwą „Experiment on the Moon: Lunar Payload Mission” organizowanym w maju 2023 roku przez firmę Orbital Space pokonując ponad 400 projektów z całego świata. Nagrodą główną jest możliwość wysłania w 2025 roku zaprojektowanego urządzenia na Księżyc, którego lot zapewniony będzie przez Orbital Space. Będzie to pierwsza tego typu misja, w której znajdzie się ładunek skonstruowany przez polski zespół oraz jedna z pierwszych współprac Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sektorze kosmicznym.

Aby umożliwić studentom rozwijanie projektu i doskonalenie go do czasu startu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisała z organizatorem i sponsorem konkursu firmą Orbital Space porozumienie o współpracy. Przebieg umowy i współpracę z firmą będzie koordynować Centrum Technologii Kosmicznych.

– Z dużym zaangażowaniem wspieramy wszelkie tego typu inicjatywy studentów. Są one niezwykle ważne nie tyko z punktu widzenia edukacyjnego, ale również istotne dla udziału polskich inżynierów i naukowców w zdobywaniu kosmosu. Zgodnie z naszą misją udzielamy znacznego wsparcia technicznego, ułatwiamy kontakt z firmami, które są zainteresowane sponsorowaniem projektu, jak również pomagamy przygotować wszelkie związane z misją dokumenty – wyjaśnia prof. Tadeusz Uhl, Dyrektor CTK.

Dyrektor Orbital Space dr Bassam Alfeeli dodaje: – Jesteśmy podekscytowani współpracą z AGH. Będziemy wspierać zespół studencki z Polski w realizacji ich marzeń. Obie nasze instytucje zobowiązują się także do zapewnienia mentoringu, wskazówek i wszelkiego możliwego wsparcia studentom w ich wyjątkowej misji, jaką jest wysłanie ładunku na powierzchnię Księżyca. Misją Orbital Space jest uczynienie kosmosu dostępnym dla wszystkich, zwłaszcza dla studentów – przekazał dyrektor Orbital Space dr Bassam Alfeeli.

Współpraca między AGH i Orbital Space zakłada także m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat eksploracji kosmosu. Strony umowy zakładają także możliwość współorganizowania warsztatów, webinarów, konferencji, konkursów, zawodów studenckich czy kursów z obszaru zastosowanie technologii kosmicznych.

Lunaris – w 2025 roku poleci na Księżyc

Nadrzędnym celem porozumienia jest rozwijanie eksperymentu studentów „Lunaris”, który zostanie przeprowadzony na powierzchni Księżyca. Członkowie koła naukowego za cel stawiają sobie badanie interakcji materiałów i powłok z regolitem, czyli sypką skałą księżycową. Studenci oprócz konstrukcji, do której zbudowania wykorzystali techniki szybkiego prototypowania, opracowali elektronikę oraz oprogramowanie urządzenia. Gotowy ładunek musiał również spełnić wymogi dotyczące wymiarów 10 x 10 x 10 cm oraz wagi – do 200g. Do badanie wykorzystana zostanie optyczna metoda pomiarowa, która pozwoli na zrozumienie interakcji regolitu z różnymi materiałami. Regolit charakteryzuje się dużą pylnością, ostro zakończonymi krawędziami oraz naładowanymi elektrostatycznie cząstkami. Te oraz inne właściwości pyłu księżycowego powodują wiele trudności w doborze odpowiedniego materiału.

Lunaris będzie jednym z pierwszych ładunków księżycowych wydrukowanych w technologii druku 3-D, co pozwoli na uzyskanie geometrii, która przy wykorzystaniu innych metod byłaby trudna do osiągnięcia. Urządzenie zostanie wytworzone z materiału przystosowanego do ekstremalnych warunków panujących w kosmosie. Nazwa projektu „Lunaris” powstała poprzez połączenie słów. Pierwszy człon to łacińskiego słowa „luna” oznaczające Księżyc. Druga część, to ukłon w stronę inspirującej twórczości Stanisława Lema i jego najsłynniejszej powieści „Solaris”. Badania nad interakcją materiałów z regolitem mają kluczowe znaczenie dla przyszłych misji eksploracji Księżyca. Wyniki projektu „Lunaris” mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji narzędzi, skafandrów astronautów, kabli i złącz używanych na lądownikach księżycowych i łazikach, które będą odporne na kontakt z księżycową powierzchnią.