Aktywność IPO w I kw. 2023 r.

Kontynuacja cyklu wzrostu stóp procentowych, wahania na giełdzie, zakorzenienie inflacji oraz niespodziewane turbulencje w sektorze bankowym odcisnęły swoje piętno na rynku IPO. Wyniki najnowszej edycji raportu EY Global IPO Trends wskazują, że w okresie od stycznia do marca 2023 r. na świecie zanotowano 299 transakcji, z których wpływy wyniosły 21,5 miliarda dolarów. Oznacza to odpowiednio spadki – rok do roku – o 8% i 61%. Firmy technologiczne przewodzą w kategorii wolumenów, natomiast w obszarze wartości liderem jest sektor energetyczny. Kolejka spółek czekających na debiut rośnie, co w połączeniu z perspektywą obniżania się poziomu inflacji, spadkami cen energii oraz poprawą sytuacji gospodarczej w Chinach stanowi światełko w tunelu dla rynku IPO w kolejnych miesiącach.

Najnowsza edycja raportu EY Global IPO Trends wskazuje na dalsze utrzymywanie się negatywnego trendu na rynku debiutów giełdowych (Initial Public Offering – IPO). W okresie od stycznia do marca 2023 roku liczba transakcji spadła o 8% – z 326 do 299. Równocześnie wpływy zanotowały regres o 61% – z 54,6 do 21,5 miliarda dolarów.

Firmy i inwestorzy weszli w nowy rok z nadziejami na odbicie na rynku IPO. Prognozy wskazujące na zbliżanie się przez kluczowe banki centralne do końca cyklu podwyżek stóp procentowych oraz spadek poziomu inflacji stwarzały perspektywy na patrzenie w dalsze kwartały z pewną ostrożną nutą optymizmu. W marcu nastąpiły znaczące turbulencje w sektorze bankowym, które przywróciły obawy wśród spółek planujących swój giełdowy debiut, przesuwając tym samym moment możliwego odwrócenia negatywnego trendu, notowanego na przestrzeni ostatnich kwartałów – mówi Anna Zaremba, Partnerka EY Polska, CFO Consulting, odpowiedzialna za rynek IPO.

Ameryka zaczęła świecić się na zielono, jednak entuzjazm malał z każdym miesiącem

Wyniki na rynku debiutów giełdowych w obu Amerykach delikatnie przewyższyły sytuację sprzed roku, notując wzrost wolumenu transakcji o 11% (z 36 do 40) oraz przychodów o 9% (z 2,4 do 2,6 mld dolarów). W samych Stanach Zjednoczonych wskaźniki zapaliły się na zielono w obu kategoriach, rosnąc o odpowiednio 29% i 6%. Jednakże porównanie rezultatów na przestrzeni całej dekady pozwala spojrzeć na sytuację z szerszej, znacznie mniej optymistycznej, perspektywy.

Ameryki to równocześnie jedyny szerszy obszar geograficzny, gdzie zanotowano wzrosty. Na giełdach zlokalizowanych na terenie Azji-Pacyfiku w pierwszym kwartale 2023 roku nastąpiły spadki w obu głównych parametrach. Liczba transakcji zmniejszyła się o 6% (ze 186 do 175), a ich wartość aż o 70% (z 42,7 do 12,7 mld dolarów). Pomimo widocznego przyjęcia taktyki „na przeczekanie”, ten obszar odpowiadał za 59% globalnego wolumenu debiutów giełdowych.

Niewiele lepiej kształtuje się sytuacja w regionie EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Od stycznia do marca 2023 r. liczba transakcji spadła o 19% (ze 104 do 84) a ich wartość o 36% (z 9,5 do 6,1 mld dolarów). Na samym Starym Kontynencie regres wyniósł odpowiednio 47% i 26%.

W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych na debiut w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku zdecydowały się 4 przedsiębiorstwa. Były to jednak wyłącznie spółki, które przeszły na główny parkiet z NewConnect i nie są uwzględnione w metodologii przyjętej w raporcie EY.

Utrzymująca się niepewność makroekonomiczna i geopolityczna, podsycana dodatkowo w ostatnich tygodniach przez napięcia w globalnym systemie bankowym, bez wątpienia odciskają swoje piętno na rynku debiutów giełdowych. Wiele firm pozostaje w blokach startowych, dostrzegając, że inwestorzy przedkładają obecnie stabilność i przewidywalność biznesu ponad perspektywy dynamicznego wzrostu. Należy się więc spodziewać, że jako pierwsze szlaki będą przecierać spółki o solidnych fundamentach i ugruntowanej pozycji – dodaje Magdalena Warpas, Partnerka w Zespole Doradztwa Strategicznego i Transakcji, EY Polska.

Spółki energetyczne zyskują na znaczeniu

Zmiana w podejściu inwestorów, którzy coraz częściej stawiają stabilność biznesu ponad skalę potencjalnych wzrostów, znalazła swoje odzwierciedlenie w pozycji poszczególnych segmentów rynku. Firmy technologiczne cały czas przodują w zakresie liczby transakcji, odpowiadając za 21% globalnych debiutów giełdowych. Jednakże, w przypadku przedsiębiorstw z tej gałęzi gospodarki, w pierwszym kwartale 2023 roku najliczniejszy wolumen nie przełożył się na pierwsze miejsce pod względem łącznej wartości wpływów z transakcji.

Dla porównania – sektor energetyczny odpowiadał za jedynie 6% wolumenu transakcji, ale za aż 27% ich globalnej wartości, zajmując pozycję lidera w tej kategorii. Na drugim miejscu znaleźli się przedstawiciele segmentu przemysłowego (22%), a wspomniane przedsiębiorstwa z branży technologicznej uplasowały się na najniższym stopniu podium (18%).

Okres wydłużającego się oczekiwania na debiut wiele firm przeznacza na poprawienie zyskowności i dopracowanie swojej gotowości do funkcjonowania jako spółka publiczna. W dzisiejszych realiach gospodarczych, to właśnie stabilność biznesu, a także strategia ESG będą stanowiły wyróżnik przyciągający zainteresowanie inwestorów. W szczególności, że kolejka do planowanego debiutu wydłuża się z każdym miesiącem, co sprawia, że gdy sytuacja rynkowa ulegnie poprawie, konkurencja będzie znacznie większa niż w ostatnich miesiącach. Zmniejszająca się inflacja, utrwalenie się niższych cen surowców energetycznych czy poprawa sytuacji w Chinach stanowią jednak iskierkę nadziei na poprawę sytuacji na rynku IPO w najbliższych kwartałach – podsumowuje Justyna Rawicka, Starsza Menadżerka w Dziale CFO Consulting, EY Polska.