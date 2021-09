All in! Games ogłasza powstanie spółek zależnych i prace nad nową strategią

Notowany na GPW wydawca gier komputerowych All in! Games, ogłosił zawiązanie nowych spółek zależnych. Będą to studio developerskie i technologiczne Iron Bird Creations, a także Happy Little Moments, które zajmować się będzie tworzeniem gier i aplikacji na platformy PC oraz Nintendo Switch mających na celu kreowanie nowych systemów sprzedaży.

Spółka podpisała niedawno list intencyjny z brytyjską firmą Future Friends Games Limited.

Powołanie nowych spółek i studiów developerskich jest jednym z ważnych elementów nowej strategii, której przygotowanie All in! Games finalizuje. Poprzez te działania krakowski wydawca chce dać większą niezależność oraz poczucie odpowiedzialności sprawnie funkcjonującym wewnętrznym zespołom developerskim. To przełoży się na jeszcze lepszą jakość realizowanych projektów.

– Bardzo nas cieszy, że działalność naszej spółki rozwinęła się do etapu, w którym możemy decydować się na taki krok. Już wcześniej All in! Games w niewielkim zakresie prowadził działalność developerską, w ramach której stworzyliśmy grę Red Wings: Aces of the Sky, ale chcieliśmy rozwinąć tą działalność. Wierzymy, że produkcja własnych gier oraz świadczenie usług technologicznych przełożą się na dotarcie do jeszcze większej liczby użytkowników oraz zwiększenie przychodów – wyjaśnia Piotr Żygadło, prezes zarządu All in! Games. – Spółka Iron Bird Creations będzie łączyć w sobie zaawansowaną technologię, czyli “Iron”, a także unikalną kreację, czyli “Bird” i będzie się składała z dwóch zespołów. Jeden będzie skupiony na tworzeniu gier, a drugi na działaniach czysto technologicznych, takich jak portowanie, sztuczna inteligencja, czy tzw. tech assessments. Chcielibyśmy nie tylko tworzyć produkcje do naszego portfolio, ale również oferować swoje usługi podmiotom zewnętrznym – dodaje.

Studio będzie prowadzić prace nad grą o oryginalnym IP. Jest ona planowana na konsole obecnej i nowej generacji na rok 2022. W kolejnym etapie zespół – łącznie liczący ok. 20 osób – będzie tworzył nowe prototypy, a także wspierał już wydaną grę poprzez dodatki i aktualizacje.

– Iron Bird Creations powstaje na trzech filarach. Chcemy, by nasze gry sprawiały radość, by miały swój charakterystyczny, unikalny styl wizualny i by były dostępne dla graczy o każdym poziomie zaawansowania – tłumaczy prezes zarządu All in! Games.

Spółka Happy Little Moments będzie studiem developerskim, której gry i aplikacje pozwolą dotrzeć do nowych użytkowników głównie poprzez platformę Nintendo Switch i przez to będą promować inne tytuły z portfolio All in! Games.

– Działalność Happy Little Moments będzie się koncentrować na nietypowych produkcjach oraz na wykorzystywaniu gier w mniej typowy dla rynku gier sposób. Mamy nadzieję, że to nowatorskie podejście pozwoli nam uzyskać przewagę konkurencyjną, co oczywiście pozytywnie wpłynie na nasze wyniki – mówi Piotr Żygadło.

Zespół Happy Little Moments liczyć będzie na początku dwie osoby, ale docelowo ma się powiększyć o kolejne oraz w dużym stopniu korzystać z outsourcingu. W dalszej przyszłości spółka planuje również większe produkcje, m.in. gry dla osób z problemami sensorycznymi lub percepcyjnymi.

All in! Games niedawno podpisało list intencyjny z brytyjską firmą Future Friends Games Limited. Spółki rozpoczęły negocjacje dotyczące współpracy przy wydaniu gry Exo One na PlayStation i Nintendo Switch. Według założeń listu intencyjnego All in! Games otrzyma wyłączne globalne prawa oraz licencję na komercyjną dystrybucję gry. To pierwszy krok dla All in! Games w zakresie tworzenia alternatywnych kanałów generowania przychodów.