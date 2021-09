Madmind Studio zadebiutuje na NewConnect 8 września

Madmind Studio, specjalizujący się w tworzeniu gier z gatunku horror, jest o krok od wejścia na NewConnect. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki oraz wyznaczyła pierwszy dzień notowań na najbliższą środę, 8 września.

– Bardzo się cieszymy, że Madmind Studio już niedługo dołączy do spółek notowanych na NewConnect. Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych momentów w historii naszej Spółki. Już 5 października będzie miało miejsce kolejne duże wydarzenie, mianowicie premiera naszej długo wyczekiwanej gry Succubus. Jej wishlista gromadzi obecnie około 250 tys. zainteresowanych graczy. Najbliższe tygodnie zapowiadają się niezwykle intensywnie, co dodatkowo motywuje nas do ciężkiej pracy – mówi Tomasz Dutkiewicz, prezes zarządu Madmind Studio.

Debiut Madmind Studio odbędzie się 8 września o godzinie 11:30. Do obrotu zostaną wprowadzone już istniejące akcje serii A, wejście na giełdę nie jest związane z emisją nowych akcji. Uroczystość będzie transmitowana w kanałach społecznościowych Giełdy Papierów Wartościowych.

Studio zostało założone w 2016 r. przez grupę deweloperów z ponad 14 letnim doświadczeniem w branży gier. U podstaw Madmind Studio jest głęboko zakorzeniona specjalizacja w grach z gatunku horror. Agony – pierwsza gra wyprodukowana przez dewelopera sprzedała się w liczbie ponad 700 tys. egzemplarzy, generując 3,2 mln zł zysku netto. Succubus, nadchodząca produkcja bydgoskiego studia jeszcze miesiąc przed swoją premierą ma wishlistę większą o 30 tys. graczy w porównaniu z Agony. Po premierze nowej gry Spółka planuje skupić się nad dwoma kolejnymi tytułami: Paranoid oraz Tormentor.