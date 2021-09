Dark Point Games prezentuje strategie I zapowiada debiut na NewConnect

Dark Point Games, toruńskie studio specjalizujące się w produkcji ambitnych gier z gatunku Action RPG, zapowiedziało swój pierwszy duży projekt: Achilles: Legends Untold. Premiera w formule early access planowana jest na I kw. 2022 roku. Poprzedzi ją debiut spółki na NewConnect.

Dark Point Games powstał w 2019 r. Ambicją studia od początku było tworzenie ponadprzeciętnych tytułów w ściśle określonym segmencie rynku, skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

– Zamierzamy zaoferować graczom produkty najwyższej jakości, a to wymaga dużych nakładów czasu i pracy. Wstępnie zakładamy, że będziemy w stanie wydawać jedną wysokiej jakości grę indie premium średnio co dwa lata. Co ważne, konstruujemy nasze gry w taki sposób, by naturalnie predysponowały do tzw. longsellerów. Aby monetyzować produkt w dłuższym czasie, już teraz planujemy rozszerzenia i dodatki, które stopniowo będziemy implementować do naszej gry po premierze. – opisuje plany projektowe Paweł Waszak, prezes Dark Point Games.

Zespół Dark Point Games tworzy ponad 20 specjalistów z wieloletnim stażem, którzy doświadczenie w branży zdobywali w znanych, globalnych firmach tj. Techland, CI Games, czy Vivid Games. Kompetencje pracowników Dark Point Games pozwolą im również samodzielnie przeportować w przyszłości grę na pozostałe kluczowe platformy – konsole PlayStation oraz Xbox.

– Jesteśmy doświadczonym zespołem developerskim, ale przede wszystkim jesteśmy graczami. Dlatego pragniemy tworzyć gry, które wniosą wiele świeżości do gatunku Action RPG. Chcemy, żeby Dark Point Games było niewielkim, maksymalnie 40-osobowym zespołem, by wszyscy członkowie studia doskonale uzupełniali się kompetencjami i tworzyli zgrany zespół. – kontynuuje Paweł Waszak, prezes Dark Point Games.

Obecnie spółka koncentruje się na swojej pierwszej dużej produkcji grze- Achilles: Legends Untold, której premiera w modelu early access na platformie Steam planowana jest na pierwszy kwartał 2022 r.. Jest to izometryczna gra RPG akcji inspirowana, zarówno pod względem klimatu jak i rozgrywki, takimi hitami jak Dark Souls czy Diablo.

Konstrukcja gry sprawia, że jest odpowiednia zarówno dla początkujących graczy, jak i wieloletnim miłośnikom gatunku, którym dostarczy sporych wyzwań. Achilles: Legends Untold już w dniu premiery, w formule wczesnego dostępu, będzie dostępny w trybie single i multiplayer i będzie oferował 12 godzin rozgrywki.

– Wystartowaliśmy już z kampanią marketingową Achilles: Legends Untold, która poprzedzi debiut na Steamie we tzw. wczesnym dostępie. Dotychczasowy koszt produkcji przekroczył gry 4,2 miliony złotych. Naszym celem jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie minimum 100 tys. kopii w ciągu roku od premiery. W 2023 roku gra pojawi się również na konsolach PlayStation i Xbox – kończy prezes Dark Point Games.

Spółka rozpoczęła również etap preprodukcji swojej kolejnej gry o roboczym tytule ‘Brightness’. Dark Point Games planuje rozpoczęcie właściwych prac nad nowym tytułem jeszcze w 2022 roku, z premierą wstępnie ustaloną na 2024 rok.