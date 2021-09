Klabater kontynuuje współpracę z Positech Games

Warszawska Spółka podpisała kolejną umowę z Positech Games. Po sukcesie współpracy przy tytule Big Pharma, tym razem Klabater wyda grę Production Line na konsole PlayStation 4/5, Xbox One/Series X i Nintendo Switch. Warszawska spółka zajmie się również portingiem, czyli technicznym przeniesieniem produkcji na konsole. Tytuł odniósł dotychczas sukces na PC, gdzie może pochwalić się aż 83% pozytywnych ocen, na bazie ponad 2,5tys. recenzji.

Production Line to produkcja, która łączy zarządzanie zasobami, symulację i mechaniki gier z gatunku tycoon. Celem jest stworzenie nowoczesnej fabryki samochodów oraz wystawienie na próbę umiejętności organizacyjnych i przedsiębiorczości gracza. Klabater tym samym kontynuuje współpracę z Positech Games – dotychczas w portfolio wydawniczym znajdował się inny bestseller brytyjskiej firmy, gra Big Pharma.

– Współpraca z Positech jest dla nas istotna, szczególnie w kontekście budowania mocnego back katalogu na konsolach. Praca przy Big Pharmie przebiegała bardzo dobrze, gra okazała się sporym sukcesem na konsolach. Mam nadzieję, że Production Line powtórzy ten scenariusz. Obie firmy mają doświadczenie w zakresie tworzenia rozbudowanych i wciągających tycoonów, dlatego wierzymy w sukcestej gry na PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch – komentuje Michał Gembicki, Joint-CEO Klabatera

W grze kluczowe jest zarządzanie dostępnymi zasobami – dotyczy to nie tylko materiałów używanych do składania samochodów, ale również rozbudowy i wykorzystania każdego metra kwadratowego fabryki. Produkcja kierowana jest do graczy, którzy szukają połączenia rozbudowanego strategicznego gameplayu i mechaniki z prostym konsolowym sterowaniem.