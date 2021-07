All inclusive, last minute, tanio, bezpiecznie i bez kwarantanny – tego na wakacje szukają Polacy

Według analizy DevaGroup, agencji specjalizującej się w działaniach SEM i SEO, Polacy na pierwsze wakacyjne wojaże wybierają się wraz z początkiem lipca, ale ich planowanie rozpoczynają już wiosną. Najchętniej decydujemy się na wakacje „last minute” – jeszcze w maju tego roku, hasło związane z wycieczkami na ostatnią chwilę wpisano w wyszukiwarkę średnio 74 tys. razy. Sporym zainteresowaniem cieszą się też wyjazdy w formule „all inclusive”. We wspomnianym miesiącu fraza ta pojawiła się w wyszukiwarkach średnio 18 100 razy. Zagraniczne podróże najchętniej planujemy do Włoch, Chorwacji i Albanii. Priorytetem są dla nas cena, bezpieczeństwo i brak kwarantanny.

Najpopularniejsze zagraniczne kierunki

Jak wskazują wyniki DevaGroup, wyjazdy w formułach last minute oraz all inclusive cieszą się największą popularnością. Zniesienie wielu epidemicznych ograniczeń, zachęciło Polaków do śmielszego podróżowania, szczególnie za granicę, co znajduje potwierdzenie w wynikach analiz prowadzonych przez DevaGroup. Opisywane zainteresowanie może się również wiązać z faktem, że urlopy w Polsce często kojarzą się z niepewną pogodą i zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Dlatego zamiast ryzykować spędzenie urlopu w hotelowym pokoju, chętniej wybieramy „słoneczne” kierunki podróży. Jeszcze w maju tego roku wyszukiwarki odnotowały średnio 12 100 wpisów w poszukaniu urlopów we Włoszech, 8 100 sprawdzeń wyjazdu do Chorwacji oraz 6 600 fraz dotyczących wakacji w Albanii.

Tanio, bezpiecznie i bez kwarantanny

Podróże są dla nas nieodłącznym elementem wakacji, jednak pomimo zniesienia wielu obostrzeń i większej swobody w przemieszczaniu się, nadal chcemy uniknąć odbywania kwarantanny po powrocie czy ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem testów dla podróżujących. Analizy pokazały, że rodacy intensywnie sprawdzali destynacje, w które mogą się udać bez konieczności sprawdzania obecności koronawirusa w organizmie. Fraza „wakacje bez testu” w maju br. była wpisywana w wyszukiwarkę średnio 8 000 razy. Priorytetem są dla nas bezpieczne wakacje oraz wybór miejsc, spełniających wszystkie zalecane normy sanitarne. W czerwcu 2020 roku Polacy wpisywali w wyszukiwarki hasła związane z bezpiecznymi wakacjami średnio 60 500 razy. Pandemia wpłynęła również na zasoby finansowe Polaków. Frazę „tanie wakacje” wpisywaliśmy w maju tego roku średnio 5 400 razy. Przed osobami, które wyjeżdzają poza granice kraju pojawia zatem się szereg wymogów prawnych i finansowych, które należy spełnić, aby udać się na upragniony urlop.

Wakacje w Polsce

Według analityków DevaGroup wśród polskich kierunków, których rodacy poszukują w celu udania się na urlop niezmiennie królują Mazury, morze i góry. W maju br. hasło „Mazury” pojawiło się w wyszukiwarkach równie często, co w analogicznym okresie rok wcześniej. Coraz większą popularnością cieszą się miasta należące do trójmiejskiej metropolii. W maju tego roku Polacy wyszukiwali hasła związane z miastem Gdańsk o 50% częściej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Popularnością cieszył się również Sopot, który zanotował wzrost wyszukiwań o 23% w porównaniu do zeszłorocznych wyników. Latem 2020 roku, Polacy równie chętnie wybierali się w góry. Stały trend zainteresowania wspomnianą destynacją potwierdzają analizy, które wskazują, że w maju tego roku, hasło związane z podróżami na południe Polski pojawiło się o 50% częściej niż przed rokiem. Otwarcie na nowo branży turystycznej spowodowało, że właściciele hoteli, sklepów, gastronomii i lokalnych atrakcji, aktywnie zapraszają i zachęcają turystów, do wypoczynku w Polsce. W jaki sposób mogą zawalczyć o przychylność przyszłych klientów?

– Jak wskazują nasze analizy, Polacy rozpoczynają planowanie wakacyjnych wyjazdów z początkiem maja – to właśnie późną wiosną branża turystyczna powinna podjąć wzmożone działania promocyjne. Najefektywniejszym sposobem jest dostosowanie odpowiednych reklam produktów sezonowych np. wycieczek. W tym przypadku sprawdzą się kampanie SMART PLA, które w oparciu o monitoring grupy docelowej oraz inteligentne algorytmy, zmaksymalizują zyski w okresie stosowania promocji. Z pewnością pomocna okaże się również poprawa funkcjonalności strony internetowej, a także wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, np. z zakresu automatyzacji – mówi Krzysztof Dudzik, Senior SEM Specialist w DevaGroup.

—

Przedstawione dane pochodzą z analizy, przeprowadzonej przez DevaGroup, wyników wyszukiwania słów kluczowych związanych z wakacjami, a także danych z Google Trends.