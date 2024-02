Ambitne plany XTB

Polski fintech XTB ogłosił plany produktowe na 2024 rok. Te są bardzo ambitne i wskazują na to, że Polacy chcą rywalizować z globalnymi graczami, m.in. oferując wirtualny portfel oraz kartę wielowalutową. Zbliżające się nowości zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów.

Wiele wskazuje na to, że 2024 rok będzie przełomowy dla polskiego fintechu XTB. Od powstania firma była skupiona na ofercie dla aktywnych inwestorów. Jednakże wraz z biegiem czasu spółka dojrzewała i stopniowo rozszerzała swoją ofertę o kolejne produkty pasywne. Wystarczy powiedzieć, że według danych KDPW to obecnie drugi dom maklerski w Polsce pod względem liczby rachunków.

Polacy chcą konkurować z największymi

Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat zmiany zaszły nie tylko w samej ofercie, ale i strukturze firmy. Przede wszystkim dynamiczny rozwój zanotował Dział Technologii i Produktu, który obecnie liczy ponad 430 specjalistów. Stanowią oni blisko połowę zatrudnienia w całej firmie i to tam opracowywana jest własna technologia, która później jest wykorzystywana na autorskiej platformie inwestycyjnej.

To właśnie dzięki rozwojowi technologicznemu, najbliższe miesiące będą największym wyzwaniem w historii XTB. Polacy ogłosili szereg nowości, które mają zawitać na ich platformę. Część dotyczy core biznesu, czyli inwestowania, w tym m.in. dołączenia do oferty obligacji, kont emerytalnych oraz wdrożenia funkcji społecznościowych pozwalających śledzić ruchy innych inwestorów. Jednakże największą zmianą będzie wprowadzenie wirtualnego portfela z kartą multiwalutową.

– Od lat konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju, co pozwoliło stać się nam jednym z najsilniejszych brandów wśród inwestorów. Teraz jednak celujemy znacznie szerzej. Dążymy do tego, aby stać się najpopularniejszą aplikacją All-In-One w Europie dla każdego, kto będzie chciał zadbać o swoje finanse – mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

Wprowadzenie wirtualnego portfela ma być jednym z tych czynników, który przybliży XTB do realizacji ich celów. Początkowo ma on oferować dostęp do konta w ośmiu walutach (EUR, USD, GBP, PLN, HUF, RON, BGN i CZK). Natomiast użytkownicy za pomocą karty wielowalutowej będą mogli realizować rozliczenia w ponad 100 walutach. Dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym klienci będą mieli pełną kontrolę nad swoimi finansami.

XTB ma asa w rękawie

Kompleksowa oferta to jeden z plusów polskiej platformy finansowej. Jednakże firma zwraca uwagę, że od konkurencji odróżnia ich jedno – Polacy na swoich działaniach realnie zarabiają. Wiele fintechów przez lata funkcjonuje dzięki kolejnym transzom finansowania, natomiast XTB skutecznie monetyzuje swój biznes.

– Podczas gdy konkurenci mają podobną strategię, my wyróżniamy się na ich tle naszą pozycją kapitałową – mówi Filip Kaczmarzyk. – Odległość od firmy, która generuje bardzo duże koszty, ale pozyskuje olbrzymie liczby klientów do momentu generowania przez nią zysku, jest bardzo duża – dodaje członek zarządu XTB.

Według wstępnych wyników finansowych, XTB w 2023 roku osiągnęło rekordowe 791,3 mln zł zysku netto. W tym czasie polski fintech pozyskał aż 312 tys. nowych klientów, a obecnie z jego usług korzysta 936 tys. klientów na całym świecie.