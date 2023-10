Amerykańska gospodarka rozwija się szybciej niż oczekiwano

Amerykańska gospodarka rozwijała się w trzecim kwartale szybciej niż oczekiwano, osiągając najszybsze tempo od prawie dwóch lat. PKB w USA wzrósł w ujęciu rocznym o 4,9%. Dane pokazują odporność gospodarki na wysokie stopy procentowe. Wskaźniki koniunktury również pokazują względną siłę amerykańskiej gospodarki. Jest to przeciwieństwo strefy euro, gdzie gospodarka znajduje się w recesji. Tak mocny wzrost gospodarczy USA zawdzięcza m.in. wydatkom konsumenckim, które rosną za sprawą spadku inflacji i siły rynku pracy. Na najbliższym posiedzeniu FOMC prawdopodobnie pozostawi stopy na obecnym poziomie, jednak dane o PKB pokazują, że jeżeli będzie potrzeba to mogą one pozostać wysokie na dłużej.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski