Amerykański rynek akcji wciąż w formie

Na początku tygodnia wydawało się, że rynki akcji czeka korekta – S&P 500 w poniedziałek stracił 1,59%, DAX spadł 2,62%, a nasz rodzimy WIG zanurkował 2,36%. Analitycy, jako powód korekty wskazali niepokojące dane odnośnie rozszerzania się nowej mutacji koronawirusa Delta. Niemniej jednak rynek byka znowu pokazał siłę i jeszcze do końca tygodnia indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 zameldowały się na nowych historycznych szczytach. Większa korekta na rynkach akcji w końcu przyjdzie, ale nie teraz bo na obecną chwilę rynki są bardzo silne.

W środę odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Stopy procentowe w Strefie Euro pozostały bez zmian, a także utrzymano program skupu obligacji. Dokonano jednak istotnej zmiany odnośnie celu inflacyjnego, tzn. wcześniej cel inflacyjny definiowany był jako „blisko ale poniżej 2,0% r/r w średnim okresie”, natomiast obecnie będzie on rozumiany jako inflacja wynosząca średnio 2,0% r/r. Podobny zabieg dokonał jakiś czas temu Fed, więc bankierzy centralni małymi krokami przygotowują rynki finansowe do wyższej inflacji w kolejnych latach w stosunku do lat wcześniejszych. Ponadto, informują rynek, że nie będą nagle i szybko podwyższać stóp procentowych tylko i wyłącznie z powodu wzrostu inflacji powyżej celu. Byłby to pozytywny scenariusz dla metali szlachetnych, które wciąż pozostają w niełasce inwestorów.

Wydarzeniem kolejnego tygodnia będzie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej zapowiedziane na środę. Zbyt dużych oczekiwań inwestorów co do potencjalnego zaskoczenia przez Prezesa Jerome Powella nie ma, natomiast pewnie każdy ma w pamięci jak zmienne były rynki finansowe po ostatnim posiedzeniu, dlatego też na pewno warto śledzić rynki tego dnia.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND TFI S.A.