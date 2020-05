Analiza danych dotyczących rozwoju pandemii COVID-19

W województwie śląskim nadal notuje się duże przyrosty nowych potwierdzonych zakażeń – około 275 dziennie (w całej Polsce 20 maja odnotowano 471 przypadków). W ostatnich kilku dniach doszło natomiast do spadku wykrytych zachorowań w województwie dolnośląskim – to pierwszy taki sygnał w tym rejonie. Mamy więc nadal do czynienia z „Polską dwóch prędkości”. Tempo transmisji wirusa na świecie utrzymuje się na podobnym poziomie – około 80-90 tys. nowych potwierdzonych przypadków dziennie.

Na świecie potwierdzono już niemal 5 milionów zakażeń, z czego 75% (3,7 miliona) pochodzi z 12 krajów, w których wykryto łącznie 100 tys. i więcej infekcji. W Europie liczba nowych potwierdzonych zakażeń znacząco maleje, większość krajów osiągnęła istotne postępy lub nawet zwycięstwo w walce z koronawirusem. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych wydaje się być opanowana. Dynamiczny wzrost infekcji nadal można obserwować w Ameryce Południowej, głównie w Brazylii i Peru, a także w Indiach i Iranie.