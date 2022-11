Answear.com utrzymuje wysokie tempo wzrostu. Po trzech kwartałach 2022 r. przychody rosną o 44 proc. a EBITDA rośnie o 35 proc.

Answear.com, wiodący e-commerce oferujący modę i produkty dekoracyjne do wnętrz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej podsumowuje trzy kwartały 2022 r. Przychody Spółki wyniosły 609 mln zł, co oznacza wzrost o 44 proc. rdr, z kolei EBITDA wzrosła o 35 proc. rdr do ponad 38 mln zł. Konsekwentna realizacja strategii poprawy oferty produktowej i zwiększania udziału marek premium pozwala Answear.com z powodzeniem utrzymywać dynamiczne tempo wzrostu pomimo wymagającego otoczenia rynkowego.

– Za nami kolejny okres, w którym udowadniamy, że Answear.com to biznes o zdrowych fundamentach, który jest w stanie utrzymywać atrakcyjne dynamiki wzrostu na wymagającym rynku. Cieszy mnie, że zarówno na poziomie przychodów i marżowości udaje nam się osiągać bardzo dobre wyniki. Konsekwentnie realizujemy strategię poszerzania oferty oraz zwiększania udziału marek premium. Dzięki temu docieramy do klienta, który jest relatywnie bardziej odporny na dekoniunkturę i zawirowania gospodarcze – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Warto odnotować udany powrót Spółki na rynek ukraiński. W okresie 9 miesięcy 2022 r. Answear.com osiągnął 16,7 proc. wzrostu na tym rynku, pomimo że w pierwszym półroczu sprzedaż była wstrzymana przez okres ponad 2 miesięcy.

– Nasza strategia zakłada ekspansję zagraniczną i konsekwentne uruchamianie nowych rynków, jednak warto podkreślić, że tak dobrą dynamikę wzrostu zawdzięczamy naszym „starym” rynkom, gdzie mamy – przez lata – wypracowaną bardzo mocną pozycję. Oczywiście nowe rynki już kontrybuują do naszych wyników, i na pewno będą dodatkowym paliwem wzrostu w kolejnych okresach – dodaje Krzysztof Bajołek.

W minionym okresie Answear.com kontynuował realizację działań marketingowych. W ciągu trzech kwartałów Spółka przeprowadziła szerokozasięgowe kampanie medialne TV i VOD, dzięki czemu Answear był widoczny na wszystkich rynkach. Zakończyły się one dużym sukcesem i wzrostem świadomości marki. W efekcie po 9 miesiącach br. koszty marketingowe wzrosły rdr. o 0,9 p.p. do 14,6 proc. sprzedaży online.

Po 9 miesiącach br. EBITDA Spółki wyniosła 37,3 mln zł, z kolei znormalizowana EBITDA (o wycenę ESOP i jednorazowe wydatki związane z pomocą dla Ukrainy), osiągnęła wartość 42,9 mln zł. Oznacza to rentowność EBITDA odpowiednio na poziomie 6,1 proc. i 7,0 proc. Z kolei marża brutto w okresie 9 miesięcy wzrosła o 34 proc. rdr. do 246,3 mln zł, a średnia wartość zamówienia, poprawiająca rentowność transakcji, wzrosła do ponad 300 zł.

– Mimo zwiększonych wydatków marketingowych marżowość Spółki po trzech kwartałach br. wygląda bardzo solidnie. Na poziomie EBITDA i marży brutto rośniemy o ponad 30 proc. rdr. Marża % w trzecim kwartale była pod wpływem letnich wyprzedaży, co jest normalną sytuacją na rynku fashion, jednak warto pamiętać, że trwa teraz czwarty kwartał, który jest okresem żniw w naszej branży. Liczymy, że tak będzie również w tym roku – mówi Jacek Dziaduś, dyrektor finansowy Answear.com.