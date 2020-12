Apetyt na ryzyko nie ustępuje

Apetyt na ryzyko w żadnym stopniu nie maleje. Świadczą o tym nowe, historyczne szczyty na Wall Street na wczorajszej sesji oraz spadki indeksu dolarowego (DXY). Dobre nastroje podtrzymała giełda w Azji, gdzie większość indeksów zamknęło się powyżej kreski. Podtrzymywany tryb risk-on to efekt nadziei inwestorów na rychłe ustalenie fiskalnego pakietu stymulacyjnego przez polityków w USA oraz złagodzenie obaw o wzrost przypadków zachorowań na COVID-19. Nie zapominajmy o dzisiejszej rozmowie von der Leyen – Johnson ws. umowy o brexicie.

Giełdy zdążyły już nas przyzwyczaić do tego, że mimo panującej pandemii, kupujących akcje jest nadal więcej niż tych, którzy chcą się ich pozbyć. Co prawda zmienność na światowych giełdach nie jest powalająca, to jednak każde zamknięcie sesji kolorem zielonym podtrzymuje panujący optymizm. Paliwem do wzrostów jest nadal temat pakietu stymulacyjnego w USA. Wczoraj Sekretarz Skarbu Steven Mnuchin przedstawił przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi propozycję wartą 916 mld dolarów. Pani Pelosi przyznała, że mamy postęp w negocjacjach, jednak pewne elementy nadal są nie do zaakceptowania.

Na froncie pandemicznym nadal brak silnych przesłanek wypłaszczenia krzywej zachorowań. W ostatniej dobie w USA potwierdzono zakażenie u ponad 192 tys. osób a liczba ofiar była na poziomie 1404. Rynek jednak zauważa pozytywne elementy całej tej układanki. Za nami już drugi dzień szczepień na COVID-19 w Wielkiej Brytanii, która jest pierwszym krajem, które zaakceptowało szczepionkę. W ubiegłym tygodniu brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA) dopuściła do użytku preparat wypracowany przez Pfizera oraz BioNTech. Symbolem tego przełomu jest zaszczepiona 91-letnia Brytyjka. Dodatkowo dobre nastroje podtrzymała deklaracja Prezydenta-elekta Bidena o wprowadzeniu na rynek 100 mln dawek leku przez pierwsze 100 dni prezydentury. Dodatkowo lider Demokratów podczas konferencji przedstawił swój plan walki z wirusem.

Dziś zmienności na funcie możemy oczekiwać w godzinach popołudniowo – wieczornych. Zaplanowana rozmowa między szefową KE a premierem Wielkiej Brytanii z pewnością nie przyniesie ostatecznych rozstrzygnięć. Może być jednak katalizatorem pozytywnych informacji i dalszej aprecjacji GBP. Von der Leyen zakomunikowała na Twiterze, że „dyskusja na temat umowy o partnerstwie będzie kontynuowana”. Większych konkretów możemy oczekiwać na rozpoczynającym się jutro szczycie Unii Europejskiej. Pomiędzy dwoma stronami nadal kwestiami spornymi są prawa połowowe oraz rozstrzyganie sporów i zasad uczciwej konkurencji dla przedsiębiorstw. Inwestorzy jednak nie wierzą w nieodpowiedzialność polityków i dyskontują pozytywny scenariusz. Przypomnijmy, że brak porozumienia będzie szkodliwy dla obydwu gospodarek. Wówczas do wzajemnych relacji handlowych musiałyby być wprowadzone zasady Światowej Organizacji Handlu, czego pokłosiem byłyby nałożone cła oraz wprowadzone kontrole celne. „Kabel” mimo poniedziałkowego dynamicznego spadku obecnie „trzyma się” stosunkowo wysoko. GPB/USD jest obecnie na poziomie 1.3375. Test kluczowego oporu horyzontalnego poziomu 1.3480 w najbliższym czasie jest nadal realny. Wczorajsze odreagowanie ceny było spowodowane doniesieniami agencji Reuters, które wskazywały, że strony doszły do porozumienia w kwestiach spornych. Dopóki jednak nie będziemy mieli tego na papierze, dopóty niepewność i ryzyko twardego brexitu pozostaje.

Dziś o 16:00 W Kanadzie bank centralny powinien utrzymać politykę bez zmian (0,25 proc.), choć atak drugiej fali pandemii podniósł ryzyka wokół tempa wzrostu i prawdopodobnie będzie skutkować łagodnym wydźwiękiem komunikatu. Bez sygnałów dodatkowego łagodzenia polityki monetarnej, decyzja BoC powinna być neutralna dla CAD. Z pewnością bank będzie brał pod uwagę ostatnie dane z rynku pracy, które poznaliśmy w ubiegły piątek. Liczby pokazały poprawę. Przybyło więcej nowych miejsc pracy a stopa bezrobocia spadła do poziomu 8,5 proc.

Pomimo sporu między UE a Polską i Węgrami w sprawie mechanizmu warunkowości w wieloletnich ramach finansowych UE, złoty jest stosunkowo silny. Para EUR/PLN jest wyceniana aktualnie na 4.4435, a dziś w nocy PLN był najmocniejszy w relacji do EUR od 20 września. Zmienność na parach z PLN będzie podwyższona do końca tygodnia. Na wczorajszej konferencji prasowej Michael Roh podkreślił, że Niemcy są zdeterminowane, aby wypracować rozwiązanie, które umożliwiłoby wyjście z impasu w negocjacjach związanych z unijnym budżetem i funduszem pomocowym. Pozytywne wieści z Brukseli mogą spowodować kolejny ruch aprecjacyjny złotego do poziomu 4.4237 – szczytów z sierpnia bieżącego roku.

Łukasz Zembik, Kierownik dep. analiz TMS Brokers