Apple, Jobs i trend przekazywania przez założycieli firm technologicznych obowiązków dyrektorów generalnych

APPLE I JOBS

Steve Jobs ustąpił z funkcji dyrektora generalnego Apple (AAPL) dziesięć lat temu, 26 sierpnia 2011 r., po przebiciu NASDAQu o 3 100 proc. w poprzedniej dekadzie. Istniały obawy, że jego następca, Tim Cook, nie będzie umiał zbliżyć się do takiego wyniku. Cook jednak tego dokonał, a nasza analiza kolejnych przypadków przekazania przed założycieli firm technologicznych pozycji dyrektorów generalnych pokazuje, że w innych przypadkach rezultaty były podobne. Jest to istotne zagadnienie także dziś, gdyż założyciele gigantycznych firm technologicznych, takich jak Alphabet, Amazon, Netflix, Alibaba i Pinduoduo opuszczają swoje stanowiska kierownicze. To, co rzuca się w oczy, to skala sukcesu Cooka. Przewyższenie NASDAQu o 2 600 proc. w trakcie minionej dekady zapewniło Apple kapitalizację rynkową o wartości 2,4 biliona dolarów, rekordową wśród przedsiębiorstw notowanych na giełdach.

ZMIANY PREZESÓW

Każdego roku, ponad 10 proc. firm notowanych na S&P 500 zmienia dyrektorów generalnych, w jednej piątej przypadków w wyniku czynników zewnętrznych. Średni wiek nowego dyrektora generalnego to 54 lata, a 70 proc. awansuje wewnątrz danej firmy. Taka zmiana jest wyjątkowym wyzwaniem dla założycieli firm technologicznych, którzy operują w dynamicznie zmieniających się sektorach, z którymi firmy te są nieodzownie związane. Wielu dziś przez nią przechodzi. W zeszłym miesiącu Jeff Bezos z firmy Amazon (AMZN) zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego, Netflix (NFLX) od roku ma współ-dyrektorów generalnych, a pod koniec 2019 r., Larry Page i Sergey Brin wycofali się z pełnionych w Alphabet (GOOG) funkcji. W minionych latach w Chinach byliśmy świadkami rezygnacji z pozycji dyrektora generalnego założycieli Alibaby (BABA) oraz Pinduoduo (PDD).

INDEKS ZAŁOŻYCIELI

Przeanalizowaliśmy trend przekazywania przez założycieli firm technologicznych stanowisk dyrektorskich na osoby trzecie oraz wyniki firm w trakcie 10 lat poprzedzających moment zmiany, oraz po niej następujących. Nasz Indeks Założycieli, zawierający Adobe, AMD, Logitech, Microsoft, SAP, Sony i Qualcomm, wykorzystuje prostą średnią ważoną i zestawiony jest z NASDAQiem. Pobił go o 240 proc. w dekadzie przez przekazaniem przez założyciela funkcji dyrektora generalnego oraz o zbliżone 250 proc. w kolejnej dekadzie. Jak można zauważyć na wykresie poniżej (strzałka w tabeli, należy zwrócić uwagę na różnicę między lewą i prawą skalą wykresu), pokazuje to dziesięciokrotną skalę sukcesu Tima Cooka w porównaniu do Indeksu Założycieli, ale również niższe ryzyko związane ze zmianami na fotelu prezesa w innych spółkach.

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro