Avallon MBO inwestuje w MPPK Group – dostawcę karm dla psów i kotów z segmentu premium

Avallon MBO podpisał umowę nabycia w ramach transakcji IBO 100% udziałów w spółce MPPK Group i czeka na zgodę UOKiK. Spółka jest jednym z liderów branży pet food w Polsce, koncentrując się na karmach suchych i mokrych dla psów i kotów z segmentu premium i mid-premium.

Spółka z dolnośląskiego Szymanowa rozpoczęła działalność operacyjną w 2013 r., budując szeroką ofertę produktów przeznaczonych dla zwierząt domowych w ramach segmentu karmy bytowej. Najbardziej rozpoznawalne marki spółki to in. Wiejska Zagroda i Pan Mięsko, a ofertę uzupełniają dystrybuowane marki Alpha Spirit i Primal Spirit.

Najbliższe plany MPPK Group to wprowadzanie nowych, komplementarnych produktów, pozyskiwanie kolejnych partnerów i wzrost skali biznesu. Jednym z planowanych kierunków rozwoju jest również nabycie udziałów lub połączenie sił z producentem wysokiej jakości karm.

Fundusz private equity Avallon MBO podpisał umowę o nabyciu całościowego pakietu udziałów w spółce MPPK Group. To ósma transakcja w ramach Avallon MBO Fund III. Ta działająca od 2013 r. spółka z siedzibą w Szymanowie na Dolnym Śląsku oferuje zbilansowaną pod względem odżywczym karmę dla zwierząt domowych pod markami Wiejska Zagroda i Pan Mięsko oraz jest wyłącznym dystrybutorem hiszpańskich marek Alpha Spirit i Primal Spirit. Jej produkty są dostępne w ponad 2 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce: stacjonarnych sklepach zoologicznych, gabinetach weterynaryjnych, sklepach online oraz u hodowców.

W 2022 r. przychody spółki wyniosły 110 mln zł, notując wzrost rok do roku aż o 49 proc. Zdecydowaną większość sprzedaży MPPK stanowią brandy Wiejska Zagroda i Pan Mięsko. Flagowy produkt spółki sprzedawany pod marką Wiejska Zagroda to karma premium powstała z połączenia wysokiej jakości suszonego i świeżego mięsa, bez zbóż, soi, sztucznych konserwantów i wypełniaczy. Poszerzając portfolio produktów, spółka zamierza wzmocnić segment produktów dedykowanych dla kotów, wprowadzić do sprzedaży saszetki, a także przekąski i psie smaczki. Dostępne w ofercie od 2021 r. produkty pod marką Pan Mięsko – to karma segmentu mid-premium z wysokiej jakości suszonego mięsa, łącząca przystępną cenę z dobrą jakością.

– Cieszymy się, że udało nam się wraz z zespołem przeprowadzić zakup spółki w segmencie pet food, któremu się przyglądaliśmy. Wypełniliśmy tym samym stawiane przed nami zadanie, jakim było wejście w trzy nowe obszary rynkowe: branżę IT (Globema – rok 2022), nowoczesną żywność (Hortimex – rok 2022) i w segment jakościowej żywności dla zwierząt – tłumaczy Izabela Ciąćka, menedżer inwestycyjny w Avallon MBO, odpowiedzialna za wykreowanie i przeprowadzenie transakcji. – Dostrzegamy ogromny potencjał dla tego typu produktów. Psy i koty domowe są w coraz większym stopniu traktowane przez nas jak członkowie rodziny, a to ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o jakości kupowanej karmy. Konsumenci są coraz lepiej wyedukowani i świadomi wpływu żywienia na zdrowie i kondycję swoich pupili, więc coraz częściej poszukują karm bez zboża oraz mających dodatkowe korzyści zdrowotne, a także produktów wykorzystujących wysokiej jakości składniki. Polska ma szóstą co do wielkości populację psów w Europie. Nasz rynek jest wciąż jednak stosunkowo młody, a popularność gotowej karmy dla zwierząt domowych nadal jest znacznie mniejsza niż w Europie Zachodniej. Tylko 35 proc. psów w Polsce otrzymuje gotową karmę, podczas gdy w Belgii czy Niemczech odsetek ten szacowany jest na znacznie wyższym poziomie. Potencjał do wzrostu jest bardzo duży, a sprzedaż psiej karmy na naszym krajowym rynku sukcesywnie wzrasta – dodaje.

Wielkość światowego rynku karmy dla zwierząt domowych przekroczyła w 2021 r. 113 mld dolarów. Oczekuje się, że do 2027 r. nastąpi wzrost o 5,1 proc. (CAGR). Sprzedaż detaliczna karmy dla psów osiągnęła w 2023 roku 3,1 mld zł i ma rosnąć przy obecnej wartości CAGR na poziomie 7 proc., do prognozowanej wartości 4,4 mld zł. Portfolio marek oferowanych przez MPPK Group ma szacunkowy udział w rynku w Polsce na poziomie ok. 4 proc. 29,2% 32,0%

Po zakupie MPPK Group w portfelach funduszu Avallon znajduje się jeszcze 10 innych spółek: Wosana i Hortimex – z branży spożywczej, platforma zakupowa Marketplanet, firma marketingowa EDC Expert, Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości, Globema dostawca oprogramowania geoprzestrzennego i usług IT, producent domów mobilnych Letniskowo, Norlys – producent wysokiej jakości opraw zewnętrznych, sprzętu oświetleniowego, TES – producent maszyn i komponentów elektrycznych oraz spółka SAT – właściciel sieci sklepów segmentu sport & fashion S’portofino.