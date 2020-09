Aż 40% odpadów przemysłowych jest składowanych bez recyklingu

Chociaż większość ludzi interesuje głównie temat zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych – nie można zapominać o tym, co dzieje się z odpadami przemysłowymi. Jest ich bowiem bardzo dużo – a sposoby składowania, niszczenia i odzyskiwania nie są tak dobrze monitorowane, jak w przypadku śmieci komunalnych. Polski Instytut Ekonomiczny przeanalizował, co dzieje się z odpadami przemysłowymi w Polsce. Aż 90% produkowanych w Polsce odpadów to odpady przemysłowe. Ponad połowę stanowią odpady powstające w przemyśle wydobywczym, a głównie w sektorze węglowym. Na drugim miejscu plasuje się sektor energetyczny – czyli elektrownie i sieć przesyłowa, z wynikiem 17%. Mniejsza część odpadów przemysłowych to ścieki i odpady generowane w zarządzaniu nimi. Największą uwagę zwraca jednak odsetek odzyskiwanych i recyklingowanych surowców – jest to jedynie połowa produkowanych przemysłowo odpadów.

– Odpady przemysłowe są odzyskiwane w blisko 50%. Większość trafia do spalarni, a 20% poddawane jest recyklingowi. Jednak nadal w minionym roku powyżej 40% odpadów przemysłowych było składowanych. To stanowi zagrożenie dla środowiska – w związku z emisjami, które mogą się przedostać do gleby, wód powierzchniowych i atmosfery – powiedziała serwisowi eNewsroom Magdalena Maj, analityczka zespołu energii i klimatu w Polskim Instytucie Ekonomicznym. – W dużym stopniu zagospodarowywane są odpady związane z płukaniem i oczyszczaniem kopalin. Odpady związane z przetwórstwem chemicznym paliw są odzyskiwane w 60% – głównie do budowy dróg i do rekultywacji terenów. Widać więc, że jest dużo możliwości większego wykorzystywania odpadów przemysłowych, szczególnie jako surowców wtórnych. Polityka Polski w zakresie gospodarki odpadami zakłada prowadzenie jej w obiegu zamkniętym. Jednak regulacje prawne nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Istnieje też problem z prowadzeniem statystyk – nadal są sporadyczne przypadki nielegalnych składowisk i błędnych informacji o recyklingu odpadów. Naszą główną rekomendacją, dotyczącą wykorzystywania odpadów przemysłowych, jest zwiększenie ich odzysku. Nadal nie w pełni wykorzystujemy potencjał odzysku surowców, szczególnie surowców mineralnych – podkreśla Maj.