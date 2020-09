Citi w Polsce szuka partnerów technologicznych

Cztery młode firmy technologiczne, w tym dwie z Polski i po jednej z Finlandii i Irlandii, zaprezentowały w Warszawie rozwiązania przygotowane specjalnie dla Citi, partnera głównego ABSL Tech Lab. Jako globalna instytucja finansowa Citi nieustannie poszukuje technologii odpowiadających na zmieniające się potrzeby biznesowe i społeczne. W ramach platformy ABSL Tech Lab szuka rozwiązań minimalizujących ryzyko zakłóceń związanych z procesami HR.

Z raportu Citi GPS “Nowa normalność pracy zdalnej” wynika, że praca z domu, w rozproszonych zespołach wymaga innowacyjnego podejścia w zakresie efektywności pracy i rozwiązań, w tym oprogramowania, stwarzającego nowe możliwości zdalnej współpracy. Rozwiązania stawiające w centrum komunikację oraz realizację zadań to również przedmiot prac firm technologicznych, które zdecydowały się odpowiedzieć na wyzwania zdefiniowane przez Citi w ramach ABSL Tech Lab.

Nowa rzeczywistość i nowe potrzeby

Z analiz prowadzonych przez ABSL wynika, że w 2020 roku zatrudnienie w sektorze usług biznesowych, które dziś wynosi 338 tys. wzrośnie mimo kryzysu o około 7%, co oznacza konieczność wprowadzenie do firmy ponad 23 000 tys. osób. Jedną z firm, która tylko w tym roku zatrudniła i wdrożyła już ponad 800 nowych pracowników do swoich oddziałów w Warszawie i Olsztynie jest Citi. Promując kulturę różnorodności i inkuzywności, jednocześnie szuka i rozwija narzędzia wspierające procesy HR.

– W związku z systematycznym wzrostem zatrudnienia, w ramach współpracy z ABSL Tech Lab określiliśmy rozwiązania, którymi jesteśmy zainteresowani. Szukamy potencjalnych innowacyjnych propozycji technologicznych, które mogą usprawnić i dostosować nasze procesy HR w tym pracę zdalną, rekrutację i wirtualny onboarding do nowej rzeczywistości – podkreśla z Michał Podgórski, Global Head of Securities & Pricing Operations, Citi. – W tej chwili rozmawiamy z czterema spółkami technologicznymi, które przedstawiły zgłoszenia mające szansę na wdrożenie – dodaje.

Polskie szansą na globalne wdrożenia

Coraz częściej międzynarodowe korporacje szukają rozwiązań do globalnego wdrożenia na lokalnych rynkach. W Polsce jest coraz więcej przedsięwzięć będących również atrakcyjną szansą dla zagranicznych startupów. W ramach polskiej platformy ABSL Tech Lab, na obecnym etapie, cztery podmioty zostały wybrane do zaprezentowania swoich propozycji podczas Citi DemoDay. TakeTask proponuje oprogramowanie służące do zarządzania zadaniami w procesie onbordingu na dużą skalę oraz w wielu lokalizacjach jednocześnie. Random Forest Consulting prezentuje autorskie rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w analizie dokumentów tekstowych oraz danych. Irlandzki startup HireUpOnline to propozycja spersonalizowanej platformy do prowadzenia marketingu rekrutacyjnego i pozyskiwania talentów. Przedstawiciele fińskiego firmy Smarp opracowali rozwiązanie ograniczające szum komunikacyjny – niezwykle istotny w warunkach pracy zdalnej.

– W Polsce coraz częściej pojawiają się możliwości globalnych wdrożeń i nawiązanie współpracy z największymi firmami. Przykładem jest ABSL Tech Lab, w ramach którego Citi oraz P&G, szukają innowacyjnych rozwiązań. Jest to ogromna szansa dla ambitnych spółek technologicznych – mówi Janusz Dziurzyński, który z ramienia ABSL odpowiada za projekt. I dodaje – Jako ABSL Tech Lab stoimy na stanowisku, że dla młodej, rozwijającej się firmy technologicznej jedna złotówka od klienta warta jest trzech inwestorskich. Te ostatnie łatwo przepalić. Stabilność finansową i podstawę do rozwoju dają duzi klienci i realizowane z sukcesem wdrożenia. My ten model nazywamy „innowacją na żądanie” – czyli proponowaniem konkretnych rozwiązań, na które jest popyt i zlecenia klientów.

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, gość DemoDay City podkreśla, że nieprzypadkowo to właśnie Warszawa przyciąga innowatorów. Rozwój współpracy miasta oraz nowatorskich firm i start-upów to jeden z priorytetów samorządu: – Takie inicjatywy promują Polskę jako rynek z dużym potencjałem dla młodych spółek technologicznych. Warszawa nie tylko zapewnia odpowiednie warunki rozwoju startupom z Polski, ale i przyciąga obiecujące, cyfrowe talenty z zagranicy, tworząc dobry klimat dla rozwoju nowych technologii.