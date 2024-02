B-Act S.A. ze wzrostem zysku netto o ponad 50 proc. w 2023 r.

B-Act S.A., spółka inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, osiągnęła w minionym roku 1,7 mln PLN zysku netto, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 51 proc. rdr. Przychody ze sprzedaży spółki osiągnęły z kolei wartość 14,8 mln PLN, a zysk operacyjny (EBIT) 2,4 mln PLN, rosnąc tym samym kolejno o 7 i 53 proc. rdr. Spółka jest na ostatniej prostej przed debiutem na rynku NewConnect – chce pojawić się na „małym parkiecie” już w I półroczu 2024 roku.

B-Act w minionym roku zrealizował 7 projektów oraz podpisał kontrakty na realizację kolejnych 12, z czego 5 na Ukrainie. Obecnie spółka jest zaangażowana w 30 projektów w Polsce i za granicą, które są w różnych fazach realizacji, a także prowadzi negocjacje dotyczące podpisania kolejnych kontraktów.

– Cieszymy się z osiągnięcia historycznych wyników finansowych. 2023 rok był okresem, w którym bardzo się rozwinęliśmy jako firma – podpisywaliśmy nowe kontrakty dotyczące m.in. rozbudowy infrastruktury wojskowej w naszym kraju, budowy nowych linii tramwajowych w Warszawie czy odbudowy Ukrainy, w której otworzyliśmy także kolejne dwa biura w Charkowie i Winnicy. Prowadzimy stale rozmowy odnośnie nowych kontraktów, o których mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli poinformować – mówi Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act S.A.

B-Act z dużym optymizmem patrzy na 2024 rok. Spółka upatruje swoich możliwości w związku z inwestycjami, które będą efektem zapowiadanego odblokowania środków z KPO (Krajowego Planu Odbudowy), funduszami przyznanymi przez Unię Europejską na odbudowę Ukrainy w latach 2024-2027 czy także z działaniami w ramach poszerzania obecności na innych rynkach zagranicznych. Co więcej, B-Act w styczniu złożył wniosek do GPW w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect i liczy, że zadebiutuje na giełdzie już w I półroczu br.

– W listopadzie ub. r. z sukcesem zakończyliśmy publiczną ofertę akcji, z której pozyskaliśmy od inwestorów 2,4 mln PLN. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku do GPW w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na giełdzie. Liczymy, że upublicznienie naszej spółki zwróci uwagę szerokiego grona inwestorów, co przełoży się na naszą dalszą ekspansję i umocnienie pozycji rynkowej. Chcemy zadebiutować na „małym parkiecie” już w I półroczu 2024 roku – dodaje Adam Białachowski.