Badanie: Cudzoziemcy są zadowoleni z pracy w Polsce, ale coraz częściej poszukują zatrudnienia w innych krajach

Przeważająca większość pracowników zagranicznych, którzy zdecydowali się na zatrudnienie w Polsce podczas pandemii COVID-19, nie żałuje swojej decyzji oraz poleciłaby pracę w naszym kraju swoim znajomym. Jednak stabilizacja sytuacji epidemiologicznej i powolny powrót gospodarek europejskich do poziomów sprzed pandemii wpływa na wzrost zainteresowania migracją do krajów innych niż Polska. Świadczą o tym wyniki badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” przeprowadzonego w kwietniu i maju 2021 przez agencję EWL Group oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczne badanie pokazało, że zarówno wśród pracowników przebywających w Polsce w momencie wybuchu pandemii, jak i tych, którzy zdecydowali się przyjechać do naszego kraju podczas jej trwania, ponad 90% nie żałuje podjętej decyzji. Wskaźnik ten utrzymuje się od początku pandemii na zbliżonym poziomie. Ponadto 79% respondentów poleciłoby pracę w Polsce swoim bliskim.

„Nasze badanie pokazuje, że Polska jest bardzo dobrym miejscem do pracy dla cudzoziemców” – podkreśla Marcin Kołodziejczyk, dyrektor rekrutacji międzynarodowej EWL Group. Dodaje, że to bardzo pozytywna informacja, szczególnie że stoimy przed prawdziwą „europejską batalią” o pracownika.

Według sondażu już ponad 30% zatrudnionych w Polsce cudzoziemców poszukiwało ofert pracy w innych krajach. Warto podkreślić, że we wrześniu 2020 roku wskaźnik ten był o 1/3 niższy (19%). Oznacza to, że liczba obcokrajowców, którzy chcieliby podjąć pracę poza granicami naszego kraju, zbliża się do poziomu sprzed wybuchu pandemii (31%).

Nadal najwięcej cudzoziemców zainteresowanych jest możliwością wyjazdu do Niemiec (51%), Polska plasuje się na drugim miejscu – chce u nas pracować 48% badanych. Wysoko w rankingu oceniane są także Czechy (26%), USA (25%), Kanada (23%) oraz Norwegia (21%). Porównując obecne wyniki badań do tych uzyskanych we wrześniu 2020 roku popularność zarówno Niemiec, jak i naszego kraju, spadła o około 1/10. Do czołowej 10-ki weszła natomiast Finlandia (17%), której rząd w ciągu ostatniego roku prowadził aktywne starania, by zachęcić do przyjazdu pracowników sezonowych z krajów Europy Wschodniej.

„Kolejne państwa otwierają się na migrantów z Europy Wschodniej. Kraje bałtyckie i Finlandia zapraszają ukraińskich pracowników sezonowych, Czesi i Słowacy także szukają nowych rozwiązań” – zauważa Marcin Kołodziejczyk, podkreślając jednocześnie, że pandemia COVID-19 uniemożliwiła szersze otwarcie niemieckiego rynku pracy na migrantów spoza UE.

„Nie wiadomo, jaki będzie długofalowy skutek tych zmian dla polskich przedsiębiorców, ponieważ gospodarka niemiecka w czasie pandemii mocno zwolniła, a wjazd do tego kraju dla obcokrajowców był znacznie utrudniony” – podkreśla ekspert. Dodaje, że Polska musi dołożyć wszystkich starań, aby pozostać krajem pierwszego wyboru dla migrantów z Europy Wschodniej. Krokiem ku temu, zdaniem ekspertów EWL, może być dalsza liberalizacja polityki migracyjnej.

Trzecia edycja badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” została przeprowadzona w kwietniu i maju 2021 roku przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 620 pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji.