Better Energy ze wzrostem obrotów i 10 000 MW projektów w rozwoju na koniec 2022 r.

Better Energy, lider w wytwarzaniu zielonej energii w Europie Północnej, podsumował wyniki za 2022 rok. Pomimo wyzwań oraz zakłóceń w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw, przychody spółki wzrosły blisko dwukrotnie do poziomu 385 mln euro, a całkowity portfel jej projektów na etapie rozwoju osiągnął 10 000 MW. W Polsce przychody spółki zwiększyły się do poziomu 123 mln euro.

Spółka przyłączyła do sieci elektroenergetycznej 12 farm fotowoltaicznych, dziesięć w Danii i dwie w Polsce, o mocy 534 MW, co wystarczy do zasilenia w energię elektryczną 267 tyś. gospodarstw domowych rocznie. Ponadto wyprodukowała 463 GWh energii przesłanej do sieci, finansowanej na zasadach komercyjnych, bez potrzeby pozyskania wsparcia ze środków publicznych.

– W ciągu ostatniego roku zbudowaliśmy i podłączyliśmy do sieci kilkanaście farm fotowoltaicznych, a to, z czego jestem najbardziej dumny, to zaangażowanie naszych pracowników, ponieważ to dzięki nim osiągnęliśmy tak udany wynik. W Better Energy mamy pełną kontrolę nad każdym etapem procesu rozwoju i eksploatacji farm fotowoltaicznych – od etapu zabezpieczenia lokalizacji i pozyskania niezbędnych pozwoleń, poprzez budowę i zarządzanie aktywami, aż po wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej. Na niestabilnym rynku naszą spółkę wyróżnia szybki czas reakcji oraz zdolność do przystosowywania się do wyzwań – powiedział prezes Better Energy Rasmus Lildholdt Kjaer.

W 2022 r. spółka zawarła 20 umów PPA na sprzedaż zielonej energii na zasadach komercyjnych, w tym z dużymi, międzynarodowymi firmami takimi jak Carlsberg czy Arla. Ponadto Better Energy opracowała nowe rozwiązanie w zakresie bezpośrednich umów komercyjnych, w ramach którego kilka firm może otrzymywać zieloną energię z jednej z jej farm fotowoltaicznych. Dzięki temu możliwość zakupu taniej zielonej energii dostępna jest także dla podmiotów o mniejszej skali działalności.

W ramach pierwszego partnerstwa (Impact I) pomiędzy Better Energy a Industriens Pension, funduszem emerytalnym dla pracowników przemysłu, w Danii i Polsce powstało 21 farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 GW, których łączny koszt budowy wyniósł ok. 670 mln EUR. W oparciu o ten sukces, spółka nawiązała z funduszem nowe partnerstwo (Impact II) o wartości inwestycyjnej 800 mln euro.

Pozyskanie nowego inwestora – ATP, jednego z największych funduszy emerytalnych w UE, który stał się mniejszościowym udziałowcem Better Energy, stanowiło ważny krok w rozwoju spółki. Znacząco wzmocni to jej zdolność do budowy kolejnych, wielkoskalowych farm fotowoltaicznych oraz dostarczania zielonej energii do jeszcze większej liczby odbiorców.

Lider energetyki słonecznej w Polsce

Rozwojowi farm fotowoltaicznych w Danii towarzyszyła ekspansja w Polsce. W 2022 r. spółka przyłączyła do sieci dwa duże projekty – Postomino i Polanów, każdy o mocy 30 MW, oraz zwiększyła portfel projektów na etapie rozwoju w naszym kraju do ponad 1000 MW. Rozpoczęła również budowę trzech dużych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 177 MW. Podkreśleniem skali wzrostu działalności Better Energy było otwarcie nowego biura w budynku Warsaw Spire.

Ważnym sukcesem rynkowym Better Energy było podpisanie z duńskim producentem słodyczy Toms Group pięcioletniej umowy PPA na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z farmy fotowoltaicznej powstającej w północnej części naszego kraju. Co ważne, jest ona jednym z pierwszych w Polsce przykładów zawarcia umowy PPA bezpośrednio pomiędzy producentem energii a odbiorcą, z pominięciem pośredników.

Współpraca z lokalnymi społecznościami i wzmacnianie bioróżnorodności

Przedstawiciele firmy odbyli ponad 500 spotkań z członkami lokalnych społeczności w 45 lokalizacjach. W ubiegłym roku Better Energy złożyła wniosek o pozwolenie na budowę swojej flagowej inwestycji w pobliżu miejscowości Viuf i Hastrup w zachodniej Danii. Udana współpraca spółki oraz lokalnych samorządów jest przykładem na to, że duże farmy fotowoltaiczne mogą być budowane na zasadach komercyjnych, z pełnym poszanowaniem opinii i potrzeb mieszkańców.

– Better Energy rozwija projekty farm fotowoltaicznych z poszanowaniem zdania lokalnej społeczności i środowiska naturalnego. Jesteśmy długoterminowym partnerem – nasza spółka dzierżawi lub skupuje duże nieruchomości w celu ich budowy i eksploatacji – stały dialog oraz utrzymanie dobrych relacji z właścicielami, najbliższymi sąsiadami i całą społecznością są dla nas priorytetem. Dzięki wytwarzaniu zielonej energii z naszych farm fotowoltaicznych możemy nie tylko generować wpływy do lokalnych budżetów, ale także wspierać ochronę przyrody i zwiększać bioróżnorodność – powiedział wiceprezes ds. rozwoju Better Energy w Polsce Łukasz Witkowski.

Plany na 2023 r.

W br. Better Energy stawia na dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej w dostarczaniu czystej i taniej energii odnawialnej. Spółka ma w planach przyłączenie nowych mocy do sieci, a do jej głównych zadań należeć będzie rozbudowa struktury organizacyjnej oraz pozyskanie nowych pracowników.