Grupa eSky w 2022: sprzedaż +78% i EBITDA +42% r/r. Rekordowy rok dla spółki

W 2022 roku Grupa eSky, właściciel platformy do organizacji podróży, zanotowała rekordowe w historii spółki wyniki finansowe. Wzrost zysku EBITDA o niemal połowę i sprzedaż wyższą o 78 proc. względem 2021 r. firma zawdzięcza dynamicznie rosnącym przychodom na rynkach Europy, a w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej. Z roku na rok coraz szybciej zwiększa się również liczba nowych klientów – z 2,2 mln osób w 2021 r. do 3,1 mln w 2022 r.

Wartość sprzedaży Grupy eSky za 2022 r. wyrażona wskaźnikiem TTV (ang. Total Transaction Value – całkowita wartość transakcji) wzrosła o 78 proc. w porównaniu z 2021 r. i wyniosła 2,9 mld zł. Wynik ten jest również lepszy o 11 proc. od 2019 roku – najlepszego finansowo okresu dla firmy przed pandemią. Z kolei zysk EBITDA za cały poprzedni rok poszedł w górę o 42 proc., osiągając poziom 90,2 mln zł wobec 63,7 mln zł w 2021 roku.

Ponadto ubiegły rok zakończył się dla firmy pozyskaniem wielu nowych klientów. W ujęciu globalnym aż 3,1 mln osób – w tym 1,2 mln mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej – zaplanowało swoje podróże za pomocą platformy eSky w 2022 roku, a tempo przyrostu liczby klientów osiągnęło poziom 41 proc. r/r. Pod koniec 2021 z oferty biletów lotniczych skorzystało bowiem łącznie 2,2 mln osób.

Ostatnie dwa lata pokazały, że mamy bardzo konkurencyjny biznes, co znalazło odzwierciedlenie w kondycji finansowej naszej spółki – 2021 rok zamknęliśmy z wynikiem 63,7 mln zł EBITDA, a rok później poprawiliśmy go aż o 42 proc. Szacujemy, że 2023 r. będzie udany dla całej branży turystycznej. To już przekłada się na dalszy wzrost zysku firmy – w 1. kwartale br. odnotowaliśmy ponad 30 mln zł EBITDA – mówi Łukasz Habaj, Prezes Grupy eSky.

Europa Środkowo-Wschodnia z największą dynamiką wzrostu

W ubiegłym roku za ponad dwie trzecie przychodów odpowiadały rynki europejskie. Wygenerowały one 1,9 mld zł, czyli 69 proc. całkowitej sprzedaży Grupy eSky. W podziale na regiony, to przychody w Europie Zachodniej wyrażone w TTV stanowiły 37 proc. (1 mld zł, +75 proc. r/r). Jednocześnie to rynki Europy Środkowo-Wschodniej rozwijały się najszybciej, a ich udział w przychodach spółki wyniósł 31 proc. (901 mln zł, +114 proc. r/r).

Sprzedaż w Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych obejmowała odpowiednio 20 proc. (587 mln zł, +58 proc. r/r) i 9 proc. (262 mln zł, +43 proc. r/r). Natomiast pozostałe rynki, w tym kraje Afryki oraz regionu Azji i Pacyfiku (tzw. APAC) wygenerowały niecałe 2 proc. przychodów.

Nasza współpraca z funduszem inwestycyjnym MCI i 5-letnia strategia firmy zakładają objęcie pozycji lidera w regionie CEE, tak aby eSky stał się platformą pierwszego wyboru do organizacji podróży. Aktywnie inwestujemy w działania marketingowe, technologię, doskonalenie obsługi klienta i dalszą automatyzację procesów. W ten sposób chcemy maksymalnie efektywnie zagospodarować popyt na podróże. Nasze wyniki finansowe są rezultatem wysiłku całego zespołu, który sprawił, że w 2022 r. zwiększyliśmy przychody w regionie CEE o 114 proc. w porównaniu z 2021 rokiem – komentuje Łukasz Habaj.

Sprzedaż pakietów ostro w górę

W swojej 5-letniej strategii Grupa eSky koncentruje się m.in. na rozwoju tzw. dynamicznego pakietowania. To produkt łączący loty i noclegi w jednej rezerwacji. Jego sprzedaż w 2022 r. wzrosła o 134 proc. wobec 2021 r., oraz o 77 proc. względem 2019 r.

Budujemy pozycję jako platforma do kompleksowej organizacji podróży, rozwijając naszą ofertę tak, by w pełni zaspokoić potrzeby współczesnego klienta. Naszym kluczowym produktem są już nie tylko loty, ale też pakiety City Break i Wakacje. Przykładamy dużą wagę do elastycznej oferty dynamicznego pakietowania – rozwiązanie to jest bardzo popularne w wielu krajach Europy Zachodniej. Dlatego bardzo cieszy nas to, że tradycyjne biura podróży w Polsce dostrzegają potencjał tego produktu i zaczynają powoli wdrażać go do swojej oferty. Wpłynie to z pewnością na popularyzację tej formy organizacji podróży wśród klientów. Powinniśmy być beneficjentami tej zmiany ze względu na fakt, że technologicznie jesteśmy dużo bardziej zaawansowani niż większość graczy na polskim rynku – dodaje Łukasz Habaj.