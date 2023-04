Grupa Kapitałowa RAFAMET – podsumowanie 2022 r. oraz wstępne wyniki za I kw. 2023 r.

GK RAFAMET podsumowała minione 12 miesięcy, zaznaczając wpływ obecnej sytuacji na święcie na działalność całej Grupy. – Na początku poprzedniego roku zdawaliśmy sobie sprawę, że Grupa Kapitałowa RAFAMET nie tylko będzie konfrontowała się z wpływem pandemii czy postpandemii Covid-19 na gospodarkę światową, ale niestety również ze skutkami i następstwami barbarzyńskiej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, na co również zwracaliśmy uwagę. Jednak wówczas nie znaliśmy ani skali tej okrutnej agresji, ani jej wpływu na sytuację gospodarczą świata – napisał E. Longin Wons, Prezes Zarządu RAFAMET S.A. w corocznym liście do Akcjonariuszy Spółki. – Truizmem jest twierdzenie, że w okresie ogromnego napięcia geopolitycznego, jakie obserwujemy od 24 lutego 2022 roku, nie kupuje się obrabiarek o wysokiej wartości, jeżeli decyzję o ich zakupie, z punktu widzenia kupującego, można przesunąć nieznacznie w czasie – dodał E. Longin Wons.

– Jeżeli przesuwanie decyzji inwestycyjnych po stronie klienta wiąże się ze strategiczną decyzją podmiotu dominującego o wycofaniu się z rynków rosyjskiego i białoruskiego, sytuacja musi wyglądać poważnie, ale i ocena Grupy Kapitałowej RAFAMET z dokonań w takim szczególnym roku powinna być wielowarstwowa – wyjaśnił E. Longin Wons.

Spółka poinformowała, że GK RAFAMET zamyka rok 2022 stratami na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 4,5 mln zł, a na poziomie wyniku finansowego netto w wysokości 8,5 mln zł. Dodaje jednak, że zostały podjęte strategiczne decyzje, które umożliwiają wypracowanie stabilniejszych fundamentów prowadzonego biznesu na przyszłość w możliwie krótkim czasie, miedzy innymi w wyniku decyzji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., (obecnie ARP posiada 93% akcji RAFAMET), która zaakceptowała wniosek biznesowy GK RAFAMET, polegający na zmianie źródła finansowania projektu B+R realizowanego przez Odlewnię Rafamet Spółka z o.o. (100% spółka zależna od RAFAMET S.A.) z finansowania dłużnego, tj. pożyczkowego, na sfinansowanie całości tego przedsięwzięcia ze środków pochodzących z nowej emisji akcji spółki dominującej, co udało się sprawnie i efektywnie przeprowadzić w lutym br.

Dobre wyniki I kwartału 2023 w GK RAFAMET

Spółka, w dniu publikacji raportu za rok 2022 poinformowała również o wstępnych wynikach uzyskanych za pierwszy kwartał 2023 roku, tj. o osiągniętym zysku na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 2,5 mln zł. oraz zysku netto w wysokości około 0,9 mln zł. – Dobre wyniki pierwszego kwartału roku 2023 pokazują, że podjęliśmy optymalne, rozsądne i wyważone decyzje co do alokacji swoich przyszłych aktywności biznesowych. Ten proces oczywiście trwa i zapewne będziemy musieli zmierzyć się w kolejnych kwartałach z wahaniami wielkości sprzedaży, jak i wyników w danym kwartale, ale co najważniejsze oceniamy, na bazie posiadanej kontraktacji na rok 2023 i częściowo na rok 2024, że nie istnieje ryzyko braku powodzenia w osiągnięciu pozytywnych rezultatów naszego modelu biznesowego – informuje Prezes Zarządu RAFAMET S.A.