Bezpieczny Kredyt na 2% pozwoli kupić mieszkanie większe nawet o 50%?

Zdolność kredytowa to obecnie największy problem dla nabywców mieszkań. Wg wyliczeń ekspertów portalu RynekPierwotny.pl program Bezpieczny Kredyt 2% powiększy tę zdolność np. o 50%, co będzie miało duże znaczenie.

Nie ulega wątpliwości, że w obecnych warunkach to właśnie zdolność kredytowa jest największym problemem dla potencjalnych nabywców mieszkań. Znaczenie programu Bezpieczny Kredyt 2% będzie polegało na tym, że przynajmniej częściowo skompensuje on skutki szybkich wzrostów głównej stopy procentowej NBP oraz WIBOR-u. Większa zdolność kredytowa względem obecnej, trudnej dla kredytobiorców sytuacji oznacza po prostu wzrost powierzchni mieszkania, które będzie mogło kupić gospodarstwo domowe o danym dochodzie. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, z jaką korzyścią wyrażoną w metrach kwadratowych może się wiązać skorzystanie z nowego programu kredytowych dopłat.

Wyliczenia dotyczące powierzchni nowego mieszkania, które można kupić za określoną kwotę, często pomijają koszty wykończenia takiego lokum. Tymczasem zakup „M” w stanie deweloperskim nadal jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Właśnie dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili uwzględnić w kalkulacjach koszt związany z wykończeniem na poziomie 1200 zł/mkw. Doliczenie kredytowanych kosztów wykończenia oczywiście pomniejsza metraż możliwy do zakupu w ramach określonej zdolności kredytowej. Takie założenie czyni jednak wyniki obliczeń bardziej realistycznymi.

Kawalerka dla singla jedynie z dopłatą do raty?

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl w ramach swojej analizy najpierw postanowili sprawdzić przypadek singla z dochodem 5000 zł netto, który w ramach aktualnej oferty banków miałby zdolność kredytową na poziomie zaledwie 210 000 zł (oprocentowanie zmienne: 8,90%, 25 lat spłaty). Program Bezpieczny Kredyt 2% może powiększyć taką zdolność o około 50%, co potwierdzają informacje przedstawione przez rząd. Obliczenia analityków RynekPierwotny.pl wskazują natomiast, że rządowy program podniesie zdolność kredytową przykładowego singla do 320 000 zł.

Taka podwyżka zdolności kredytowej oznacza, że średnia powierzchnia nowego mieszkania z wykończeniem możliwa do zakupienia w dziesięciu największych miastach wzrośnie z 20 mkw. do 31 mkw. W tym kontekście warto przypomnieć, że na rynku pierwotnym nie znajdziemy lokali mieszkalnych mniejszych niż 25 mkw. To ograniczenie wynikające z przepisów. Mniejsze mogą być tylko mikrokawalerki zakwalifikowane jako lokale użytkowe.

Rodzina zakupi mieszkanie większe o duży pokój

Obliczenia ekspertów RynekPierwotny.pl uwzględniają również sytuację rodziny „2+1”, która dysponuje dochodem wynoszącym 9000 zł netto. W obecnych warunkach taki poziom dochodów pozwoli nabyć w największych miastach nowe mieszkanie z wykończeniem o powierzchni 27 mkw. (Warszawa) – 39 mkw. (Bydgoszcz/Łódź). Średni wynik z dziesięciu analizowanych miast na poziomie 34 mkw. na pewno nie wygląda zachęcająco względem potrzeb trzyosobowej rodziny. Jednak w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% to samo gospodarstwo domowe mogłoby kupić wykończony nowy lokal o powierzchni 50 mkw. To już metraż niewiele mniejszy od średniej rynkowej.

Analitycy portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że wszystkie prezentowane wyniki dotyczą mieszkań deweloperskich o przeciętnej cenie 1 mkw. oraz lokalizacji. Wybór lokalu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z największych miast na pewno pozwoliłby poprawić metrażowe wyniki. Dane z systemu BIG DATA RynekPierwotny.pl wskazują, że przykładowo w sąsiedztwie Warszawy czeka na nabywców około 2500 lokali o średniej cenie ofertowej 8800 zł/mkw.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl