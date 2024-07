Bio Planet kontynuuje dobrą passę – sprzedaż w czerwcu wyższa o 9% r/r

Bio Planet kontynuuje dobrą passę i odnotowuje kolejny wzrost sprzedaży. Lider polskiego rynku żywności ekologicznej od dłuższego czasu poprawia wyniki sprzedaży, potwierdzając tym samym swoją dominującą na rynku pozycję. W czerwcu 2024 roku Spółka osiągnęła przychód na poziomie 20,8 mln złotych. Wartość ta jest wyższa o 9 % od sprzedaży w czerwcu 2023 roku, która wynosiła wówczas 19 mln złotych. Sprzedaż narastająco po 6 miesiącach 2024 roku osiągnęła pułap 140,4 mln złotych.

„Czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym odnotowaliśmy wzrost sprzedaży. Jest to trend, który obserwujemy już od dłuższego czasu. Wynika on zarówno z konsolidacji rynku,

jak i regularnego poszerzania naszej oferty. W stosunku r/r poprawiliśmy sprzedaż o 9 % osiągając poziom 20,8 mln złotych. W kolejnych miesiącach planujemy skupić się na dalszym rozwoju, szczególnie w obszarach: zwiększenia efektywności pracy w magazynie, udoskonaleniu naszych usług dropshippingowych i zwiększeniu eksportu. Wierzymy, że zarówno eksport, jak i sprzedaż internetowa to ważne kierunki dla dalszego stabilnego rozwoju Bio Planet.” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Sprzedaż w całym drugim kwartale osiągnęła 63,4 mln złotych, co oznacza wzrost o 3%

w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2023 roku. W pierwszych 6 miesiącach 2024 roku wyniosła z kolei 140,4 mln złotych osiągając tym samym wzrost o 8 % w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy wyniosła 130,5 mln złotych.

Bio Planet S.A. jest liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność Spółki skupia się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 8,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku produkty Bio Planet S.A. posiadają certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).