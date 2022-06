Bioceltix planuje emisję blisko 300 tys. akcji

W połowie czerwca br. wrocławska spółka Bioceltix zapowiedziała, że rozważa emisję akcji w mniejszej skali niż pierwotnie zakładana emisja prospektowa, skierowaną do wybranej grupy inwestorów. 21 czerwca br. zarząd Bioceltix podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 292 679 nowych akcji. Spółka chce w ten sposób pozyskać środki na dalszy rozwój leków biologicznych dla psów i koni.

Bioceltix to wrocławska spółka biotechnologiczna rozwijająca leki biologiczne dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. Swoje produkty lecznicze opiera na autorskiej technologii wykorzystującej mezenchymalne komórki macierzyste. W listopadzie 2021 r. firma zadebiutowała na rynku New Connect. Komercjalizacja terapii Bioceltix zbliża się krok po kroku, wraz z kolejnymi etapami badań nad lekami. By utrzymać ich tempo, spółka planuje emisję akcji w ramach kapitału docelowego.

– Sytuacja na rynku kapitałowym jest wciąż trudna, szczególnie jeśli chodzi o możliwości przeprowadzenia emisji. Dlatego musimy działać maksymalnie elastycznie i z chirurgiczną precyzją, a podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego daje nam właśnie takie narzędzie – mówi Paweł Wielgus, członek zarządu.

Spółka planuje wykorzystać środki z emisji na kontynuację obecnie najbardziej zaawansowanych projektów dotyczących leczenia stanów zwyrodnieniowych stawów i atopowego zapalenia skóry u psów oraz zapalenia stawów u koni.

– Nasze bieżące projekty idą w dobrym tempie, osiągamy kolejne etapy zgodnie z harmonogramem, jaki sobie narzuciliśmy. W projekcie atopowym realizujemy pilotażowe badanie kliniczne, w którym jesteśmy już po pierwszych podaniach, a w projekcie dotyczącym stawów właśnie uzyskaliśmy zgodę Urzędu Regulacji Produktów Zdrowotnych w Irlandii na przeprowadzenie planowanego terenowego badania klinicznego na psach ze zmianami zwyrodnieniowymi. To przybliża nas do potencjalnej komercjalizacji w obu projektach – mówi Paweł Wielgus.

Jednocześnie Zarząd Bioceltix podtrzymuje plany jak najszybszego przejścia na rynek regulowany GPW. Spółka jest w trakcie postępowania prospektowego w KNF.