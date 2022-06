Columbus Energy rozpoczyna działalność w Czechach

Spółka Columbus Energy będzie sprzedawać i montować instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz inne produkty związane z odnawialnymi źródłami energii.

Zarząd spółki Columbus Energy S.A. podpisał dziś umowę typu joint-venture z dwoma czeskimi podmiotami. Zgodnie z umową, za pośrednictwem utworzonej w Republice Czeskiej spółki, w której Columbus obejmie 52% w nowym podmiocie, firma będzie dostarczała kompleksową ofertę dla swoich produktów, tj. fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii i ładowarki do samochodów elektrycznych. Oferta będzie skierowana zarówno do klientów indywidulanych, jak i biznesowych. Do rozwoju działalności w Czechach Columbus chce wykorzystać swoje zasoby technologiczne, sprzedażowe i marketingowe.

– To nasz pierwszy krok w kierunku działalności poza granicami kraju – wyjaśnia Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. – Od dłuższego czasu sondujemy zagraniczne rynki pod kątem odnawialnych źródeł energii. Zapotrzebowanie na produkty i rozwiązania w tym zakresie jest duże w całej Europie i wciąż będzie wzrastać, nie tylko ze względu na przyjętą w UE politykę klimatyczną. Teraz w większości krajów wymusza to także chęć energetycznego uniezależnienia się od Rosji. Rynek czeski jest pod tym względem bardzo atrakcyjny i w ostatnim czasie notuje systematyczny wzrost w zakresie mikroinstalacji. Liczę, że nasze kompetencje i know-how trafią na podatny grunt w Czechach, gdzie zamierzamy także trafić do czołówki firm dostarczających rozwiązania z zakresu OZE.