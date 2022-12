Biotts z kolejnym dofinansowaniem i nagrodą

Biotts stworzył przełomowy system transdermalny, umożliwiający przenoszenie przez skórę kilkukrotnie większych cząsteczek leków niż robią to aktualnie dostępne metody.

Spółka otrzymała właśnie „Dolnośląski Bon na Innowacje” przyznawany przedsiębiorstwom, finansujący usługi badawcze, konsultacje z jednostkami naukowymi i audyt technologiczny.

Wrocławscy naukowcy zostali kolejni raz nagrodzeni za rozwój terapii, wspierających diabetyków. System transdermalny zdobył główną nagrodę w konkursie podczas 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii.

Rynek systemów transdermalnych od kilkunastu lat nieprzerwanie wykazuje dużą dynamikę̨ wzrostu, jego wartość liczona jest w miliardach dolarów.

Wrocławska spółka Biotts jest Polską firmą biofarmaceutyczną, tworzącą preparaty i receptury leków oraz autorskie nośniki, które zwiększają biodostępność substancji czynnych. Innowacyjna technologia wrocławskiego startupu umożliwia podawania preparatów farmaceutycznych przez skórę – ułatwiając w ten sposób walkę z wieloma powszechnymi i poważnymi chorobami, których leczenie jest nadal uciążliwe.

– Naszym celem było stworzenie technologii zwiększającej biodostępność leków przy równoczesnym osłabieniu ich działań niepożądanych. Nasz uniwersalny nośnik MTC-Y (Multifunctional Transdermal Carrier-Y) działa bezpośrednio na chorobowo zmienione tkanki, gwarantując silniejszy efekt terapeutyczny, przy jednoczesnej redukcji skutków ubocznych. Za pomocą systemu możliwe jest przenoszenie wielu nowych substancji aktywnych, w tym nawet dwudziestokrotnie większych niż te, które są w stanie przeniknąć przez skórę wykorzystując dostępną dziś technologię. Dzięki tej technologii obniżymy koszty leczenia i zwiększymy komfort życia milionów ludzi, wprowadzając nasze rozwiązania szeroko na rynek – podkreśla dr Paweł Biernat, prezes Biotts.

Kolejne kamienie milowe Biotts

Spółka otrzymała właśnie kolejne wsparcie na rozwój swojej technologii – „Dolnośląski Bon na Innowacje”, w wysokości ponad 134 tys. PLN. Grant przyznawany przedsiębiorstwom z Dolnego Śląska finansuje usługi badawcze, konsultacje z jednostkami naukowymi i audyt technologiczny. Co więcej, w ramach projektu finansowane są także prace badawczo-rozwojowe, dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu oraz technologii.

– Dotację wykorzystamy do analizy struktury molekularnej naszego nośnika transdermalnego. Przedmiotem badania realizowanego przez Uniwersytet Opolski będzie analiza specjalistyczna substancji wchodzących w skład opatentowanego nośnika wykorzystywanego do przygotowania postaci transdermalnej leku bazującego na hydrofilowych substancjach pochodzenia naturalnego stosowanych między innymi w leczeniu stopy cukrzycowej, owrzodzeń oraz nowotworów skóry. Dotychczas nie ma takiej postaci leku zarówno w lecznictwie krajowym, jak i światowym – wyjaśnia dr Jan Meler, współzałożyciel spółki oraz technolog postaci leku.

Nowe terapie dla cukrzyków szansą dla milionów pacjentów

To nie koniec sukcesów spółki. Podczas 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii w Poznaniu odbył się konkurs na najbardziej innowacyjny projekt, wspierający leczenie i samokontrolę pacjentów z cukrzycą. Nagrodę za najbardziej innowacyjny projekt otrzymała firma Biotts za system transdermalny MTC-Y. Oceny projektów konkursowych dokonała Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Adriana Szulczyńskiego. Wygrana to nagroda pieniężna oraz bezpłatna rejestracja na ATTD 2023 w Berlinie!

– Strefa Nowoczesnych Technologii jest już tradycją Forum Nowoczesnej Diabetologii. Po czasie pandemii wróciliśmy do Strefy i do konkursu projektów startupowych. Chcemy promować innowacje tak, by każdy lekarz i członek zespołu terapeutycznego nie tylko wiedział o istnieniu różnych nowoczesnych rozwiązań, ale mógł je przetestować, ocenić, a potem zastosować u pacjenta. Dzięki konkursowi kolejne podmioty mogły zaprezentować swoje nowatorskie projekty wspierające leczenie i samokontrolę pacjentów z cukrzycą. W tym roku wygrał projekt firmy BIOTTS – System Transdermalny pozwalający podawać leki o strukturze peptydu, czyli analogi GLP-1. Dzięki przyklejeniu plastra system ten pozwala w sposób bardzo stabilny uwalniać lek. Gratulujemy wygranej firmie BIOTTS! – powiedział Adrian Szulczyński, Przewodniczący Komisji Konkursowej, członek Komitetu Organizacyjnego 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii.

– Nie ma takiego rozwiązania ani w Polsce, ani na świecie – nikt z branży nie słyszał o technologii, dzięki której skutecznie przenikają przez warstwy skóry substancje czynne, rozpuszczalne nie tylko w tłuszczach, ale również w wodzie. Złotym standardem w terapiach diabetologicznych są m.in. tabletki, obciążające układ pokarmowy, oraz niekomfortowe zastrzyki. Nikt przed nami nie stworzył leków przeciwcukrzycowych podawanych przez skórę. My mamy technologię, która zmieni świat – mówi Konrad Krajewski, wiceprezes Biotts.

Systemy transdermalne są coraz popularniejsze

Rynek, na którym działa Biotts od kilkunastu lat rośnie w siłę, lecz – dzięki nowym technologiom – wciąż najlepsze ma przed sobą. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Verified Market Research®, globalny rynek transdermalnych systemów dostarczania leków został wyceniony na 5,9 mld USD w 2020 r. i przewiduje się, że osiągnie 8,4 mld USD do 2028 r., rosnąc przy CAGR wynoszącym 4,5% w latach 2021–2028.