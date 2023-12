Biotts i giełdowy Bioton SA opracują bezinwazyjne podawanie insuliny poprzez plastry

Biofarmaceutyczn y Biotts SA i Bioton SA podpisały umowę o współpracy. Giełdowa spółka dostarczy insulinę do plastrów umożliwiających aplikację leków przez skórę dzięki transdermalnemu systemowi od Biotts. Po etapie PoC finalnie biotech opracuje kompleksowy produkt, gotowy do wprowadzenia na globalny rynek farmaceutyczny.

Według raportu Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) liczba chorych na cukrzycę w wieku 20–79 lat do 2030 r. osiągnie 643 m ln osób. To – a także postępujący rozwój technologiczny – będzie motorem wzrostu zapotrzebowania na alternatywne sposoby podawania insuliny.

Insulina w postaci transdermalnej opracowana przez Biotts przy współpracy z Bioton, dzięki nośnikowi MTC-Y, będzie przełomem na rynku leków stosowanych w cukrzycy, na którym dominują leki doustne i iniekcyjne. Prognozy wskazują, żę globalny rynek transdermalnych systemów podawania leków wzrośnie z 37,2 mld USD w 2022 r. do aż niemal 52 mld USD w 2030 r.

Wrocławska spółka biofarmaceutyczna Biotts to jeden z globalnych pionierów innowacyjnych nośników, umożliwiających aplikację leków przez skórę metodą transdermalną (przez skórę, w postaci plastrów, bez zastrzyków) i zwiększających biodostępność substancji czynnych. Teraz Biotts planuje zastosowanie przełomowej technologii w aplikacji powszechnie stosowanych leków przeciwcukrzycowych – w ten sposób nie tylko ograniczy negatywne skutki uboczne leków doustnych i zastrzyków, ale także zmniejszy dawki i zwiększy skuteczność podawanych farmaceutyków. W tym celu Biotts zawarł umowę o współpracy PoC (Proof of Concept) z giełdowym Biotonem. Bioton to jeden z ośmiu światowych producentów na skalę komercyjną rekombinowanej insuliny ludzkiej i lider produkcji insuliny w Polsce. Wysokiej jakości insulina Biotonu to efekt prawie 20 lat pracy oraz setek milionów złotych inwestycji w R&D i zaplecze produkcyjne. Cel jest jasny: w niedalekiej przyszłości rozwiązanie Biotts i Biotonu ma zrewolucjonizować codzienne życie osób z cukrzycą, zastępując leki doustne, pompy insulinowe czy bolesne zastrzyki.

Współpraca z wiodącą firmą produkującą insulinę, taką jak Bioton, jest dla Biotts strategicznym kamieniem milowym. Celem tej współpracy jest zaoferowanie nieinwazyjnych alternatyw dla istniejącej i bardzo ważnej bazy pacjentów. Choć wciąż w fazie badań, wczesne wyniki potwierdzają skuteczność naszego opatentowanego uniwersalnego systemu nośnika przezskórnego MTC-Y. Insulina przenika przez skórę niemal natychmiast i osiąga okno terapeutyczne w ciągu kilku minut. Następnie utrzymuje się na stałym poziomie przez okres aż do 72 godzin, oferując pacjentom możliwość zastąpienia kilku wstrzyknięć jednym prostym plastrem. Podkreśla to dwie kluczowe zalety naszej technologii MTC-Y: jest ona całkowicie nieinwazyjna, a przez to przyjazna dla pacjenta oraz zapewnia stały poziom insuliny w osoczu krwi przez dłuższy czas. To sprawia, że system nośników przezskórnych Biotts jest naprawdę wyjątkowy – podkreśla dr Paweł Biernat, CTO i co-founder Biotts.

Współpraca pomiędzy dwoma firmami z Polski jest niezwykle istotna. Po pierwsze, pokazuje innowacyjność, która trwa w polskiej branży biotechnologicznej i technologii medycznych. Co najważniejsze, technologia transdermalna daje naszym pacjentom szerszy wybór systemów podawania leków. Insulina jest doskonałym pierwszym kandydatem dla tej technologii, a Bioton, ma ogromne doświadczenie w tym obszarze. Dostarczamy insulinę osobom wymagającym takiego leczenia od ponad 20 lat i rozumiemy bariery związane z leczeniem insuliną oraz potrzeby pacjentów. Widzimy również potencjał zastosowania tej technologii w produktach, które mamy w fazie rozwoju – mówi Jeremy Launders, CEO Bioton.

Według raportu Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) liczba chorych na cukrzycę w wieku 20–79 lat wyniosła 537 mln w 2021 r. Szacuje się, że do 2030 r. liczba ta osiągnie 643 miliony, a do 2045 r. aż 783 mln osób[1]. Dla koncernów farmaceutycznych zastosowanie w nośnikach mniejszej dawki aktywnej insuliny przełoży się na obniżenie kosztów produkcji, a wysoka wchłanialność substancji leczniczej z plastrów ograniczy powstawanie niebezpiecznych odpadów medycznych.

Jednocześnie coraz częstsze występowanie chorób przewlekłych u pacjentów i potrzeba stworzenia alternatywnych metod podawania leków napędzają dynamiczny rozwój technologii transdermalnych. Według najnowszego raportu The Insight Partners 2023 światowy rynek transdermalnych systemów podawania leków wzrośnie z 37,23 miliardów USD w 2022 r. do 51,94 miliardów USD do 2030 r.[2]

Pacjenci coraz częściej proszą o bardziej komfortowe i nieinwazyjne opcje podawania leków. Jestem pewien, że transdermalny system technologiczny Biotts tylko przyspieszy ten trend. Jestem dumny, że jestem częścią zespołu, który sprawia, jest to możliwe przy wykorzystaniu tak znaczącej substancji czynnej jak insulina. Nie tylko poprawi to jakość życia milionów chorych na cukrzycę na całym świecie, ale także zainspiruje przemysł farmaceutyczny do opracowania podobnych alternatyw w innych obszarach terapeutycznych przy użyciu naszej technologii – dodaje Jan Hendriks, prezes Biotts.

Do 2027 r. Biotts planuje stworzenie gotowego produktu w postaci plastrów, przygotowanego do wprowadzenia na globalny rynek farmaceutyczny. W rozwój i finansowanie tego projektu zaangażowany jest również amerykański oddział spółki – Biotts US.

[1] https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf

[2] https://www.theinsightpartners.com/reports/transdermal-drug-delivery-system-market