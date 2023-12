Na GlobalConnect rusza segment spółek amerykańskich. Pierwsza spółka, Tesla w obrocie od 12 grudnia

12 grudnia 2023 roku, na rynku akcji zagranicznych GPW – GlobalConnect, zadebiutują akcje amerykańskiej spółki Tesla, globalnego producenta samochodów elektrycznych

Tesla jest notowana na giełdzie Nasdaq w Nowym Jorku oraz wchodzi w skład indeksu giełdowego Nasdaq100

Wprowadzenie akcji Tesli na GlobalConnect otwiera segment spółek z USA notowanych w polskich złotych na GPW

Debiut akcji Tesli na GlobalConnect został zainicjowany przez Wprowadzającego Animatora Rynku – Santander Biuro Maklerskie

W dniu 12 grudnia 2023 r. w obrocie na GlobalConnect, na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku – Santander Biura Maklerskiego, pojawi się pierwsza spółka amerykańska. Wprowadzenie akcji Tesli, światowego producenta samochodów elektrycznych na tym rynku stanowi krok w kierunku zwiększenia dostępności spółek zagranicznych dla inwestorów na GPW. Tesla jest notowana na giełdzie Nasdaq w Nowym Jorku i wchodzi w skład indeksu giełdowego Nasdaq100.

– Wprowadzenie pierwszej spółki amerykańskiej na GlobalConnect jest ważnym krokiem na drodze rozwoju tego rynku. Dostępność akcji spółek zza oceanu zwiększa atrakcyjność naszego rynku dla inwestorów indywidualnych. Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty, aby inwestorzy na GPW mieli możliwość inwestowania w akcje największych światowych firm, w tym tych z USA, korzystając z lokalnej waluty. Liczymy na to, że wraz z rosnącą liczbą dostępnych instrumentów, zwiększy się aktywność inwestorów na GlobalConnect – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

– Zależy nam na tym, aby uczestniczyć w projektach, które rozwijają nasz rodzimy rynek kapitałowy. Dlatego zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy na GlobalConnect handel spółkami z USA. Wielu inwestorów czekało właśnie na akcje amerykańskie i mamy nadzieję, że wybór tak znanej marki na początek przypadnie im do gustu. Kolejnych kilka spółek z tego rynku mamy już w przygotowaniu i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli podać szczegóły – mówi Wojciech Sieńczyk, dyrektor, Santander Biuro Maklerskie.

Spółki notowane na GlobalConnect są wprowadzane do obrotu przez Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR) i notowane w polskich złotych. Obecnie w obrocie dostępne są akcje 15 spółek na GlobalConnect, a planowane jest sukcesywne rozbudowywanie oferty. Nowy rynek funkcjonuje w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) GPW, a notowania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Inwestorzy mogą składać zlecenia poprzez istniejący lub nowy rachunek w krajowych biurach maklerskich, które są podłączone do GlobalConnect.