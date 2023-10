Birkenstock na giełdzie: czy powtórzy sukces Crocsów?

10 największych globalnych marek obuwniczych odnotowało łączny wzrost cen akcji o 387 proc. w ciągu ostatniej dekady, w porównaniu do 155 proc. wzrostu indeksu S&P 500.

Marki obuwnicze Deckers (685 proc.) i niegdyś nielubiane Crocs (546 proc.) przewodzą stawce.

Niektóre z ostatnich debiutów giełdowych obuwia zakończyły się niepowodzeniem, w tym Dr Martens i Allbirds.

Dla wszystkich inwestorów indywidualnych rozważających Birkenstock przed przyszłotygodniowym, hitowym IPO, analiza eToro może ujawnić, że inwestowanie w największe światowe marki obuwnicze może okazać się lukratywną rozrywką.

Platforma tradingowa i inwestycyjna eToro przyjrzała się wynikom cen akcji 10 największych firm związanych z obuwiem [patrz: Tabela 1] na świecie i odkryła, że cena ich akcji wzrosła łącznie o 387 proc. w ciągu ostatniej dekady (w oparciu o indeks ważony równomiernie). To ponad dwa razy więcej niż 10-letnie zwroty z indeksu S&P 500 (155 proc.).

Jednak ostatnie IPO dla popularnych firm obuwniczych, spadły – Allbirds odnotował spadek o 96 proc. od debiutu giełdowego w 2021 r., a Dr Martens – również notowany w 2021 r. – spadł o 64 proc. Szwajcarska marka obuwnicza On Holding, która weszła na giełdę w 2021 r., poradziła sobie lepiej, spadając o 27 proc. od czasu debiutu, ale o 60 proc. w tym roku.

Birkenstock ma wejść na giełdę w przyszłym tygodniu i celuje w wycenę 10 miliardów dolarów, co uczyniłoby ją piątą co do wielkości marką obuwniczą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.

Ben Laidler, Strateg rynków globalnych eToro, powiedział: Marka Birkenstock stała się niemal synonimem Niemiec i jest wiele emocji związanych z tym IPO. Nasze badania sugerują, że ten szum może być uzasadniony, ponieważ największe światowe marki obuwnicze w przeszłości nagradzały inwestorów. Dane wskazują jednak również na konieczność długoterminowego skupienia się na dywersyfikacji, ponieważ niektóre marki generują duże zyski dopiero kilka lat po wejściu na giełdę, a niektóre z ostatnich ofert obuwia zmagały się z trudnościami.

Najcenniejszy na świecie producent obuwia Nike odnotował wzrost ceny akcji o 160 proc. w ciągu ostatnich 10 lat, przy skromniejszym wzroście o 12 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Niemieccy giganci Adidas i Puma również odnotowali znaczne wzrosty cen akcji w ciągu ostatniej dekady, odpowiednio o 105 proc. i 171 proc.

Być może jednak, bardziej godne uwagi dla inwestorów rozważających IPO niemieckiej kultowej marki Birkenstock są wyniki cen akcji Crocs. Przez lata nie ciesząca się sympatią i postrzegana przez niektórych jako niemodna, popularność Crocs eksplodowała w ostatnich latach, a cena akcji spółki wzrosła o 318 proc. w ciągu zaledwie pięciu lat i 546 proc. w ciągu dekady, przy czym tylko Deckers osiągnął lepsze wyniki (685 proc.).

Wśród dziesięciu największych marek związanych z obuwiem, tylko VF Corporation, której marki obejmują Timberland i Vans, odnotowała 10-letni spadek cen akcji, spadając o 65 proc.

Ben Laidler dodaje: Historie Birkenstocków i Crocsów nasuwają na myśl naturalne porównania, ponieważ obie marki w ostatnich latach przeszły z obrzeży mody do głównego nurtu, a Birkenstock z pewnością będzie miał nadzieję, że po wejściu na giełdę będzie mógł cieszyć się taką samą trajektorią cen akcji jak Crocs. Jednak obraz w tej branży nie jest różowy, a konsumenci często są kapryśni. Jak pokazują nasze badania, niektóre popularne marki, takie jak Dr Martens i Allbirds, nie spełniły oczekiwań po wejściu na giełdę.

Tabela 1: Pokazuje 10-letnie wyniki cen akcji dziesięciu największych globalnych marek obuwniczych

Spółka Rok wejścia na giełdę Kapitalizacja rynkowa (mld USD) Kurs akcji od początku roku Kurs akcji w ciągu 5 lat Wyniki cen akcji – 10 lat Nike 1980 144.7 -19% 12% 160% Adidas 1995 30.1 29% -23% 105% Deckers 1993 13.5 30% 344% 685% Li Ning 2004 10.7 -51% 345% 495% Puma 1986 9.3 6% 37% 171% On holding 2021 8.3 52% N/A N/A Skechers 1999 7.6 17% 79% 372% VF Corporation 1951 6.4 –40% -81% -65% Asics 1999 6.1 77% 209% 205% Crocs 2006 5.4 -19% 318% 546% Koszyk marek obuwniczych eToro N/A N/A 3% 124% 387% S&P 500 N/A N/A 12% 47% 155%

Źródło: Refinitiv na dzień 2 października 2023 r.

*Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.