Biura świecą pustkami. Nadal rośnie liczba biur bez najemców

Analitycy REDD, największej bazy danych o rynku biurowym w Polsce informują, że w ciągu miesiąca w Polsce na rynku nieruchomości biurowych przybyło ponad 32 tys. mkw. powierzchni dostępnej do wynajmu w budynkach oddanych i wynosi ona 1,9 mkw. Obecnie zasoby powierzchni biurowej w Polsce wynoszą prawie 13 mln mkw. W budowie znajduje się z kolei ponad 1,2 mln mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych.

– W kwietniu 2021 obserwowaliśmy kontynuację wzrostu wolnej powierzchni dostępnej do wynajęcia. Od końca marca w oddanych obiektach biurowych przybyło 32 tys. mkw. powierzchni – mówi Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD. W oddanych obiektach w Polsce jest 1,9 mln mkw. powierzchni dostępnej dla najemców.

Wolna powierzchnia w obiektach w budowie utrzymywała się na podobnym poziomie w przedziale 640-650 tys. mkw.

– Warto nadmienić, że według danych REDD, na koniec marca w obiektach w budowie znajduje się 648 tys. mkw. już komercjalizowanej powierzchni. Oznacza to, że od końca marca w obiektach w budowie wynajęło się ponad 6 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych – dodaje Piotr Smagała.

W ocenie eksperta może to oznaczać, że najemcy, jeśli już decydują się na biura, to wybierają nowoczesne budynki. Ich właściciele są bardziej skłonni do negocjacji czynszu i długości trwania umowy.

Warszawa nadal się buduje

Aktualnie w stolicy znajduje się prawie 7 mln mkw. powierzchni biurowej. To dane o całkowitych zasobach biur w stolicy, uwzględniając wszystkie budynki klas: A, B i C.

Współczynnik pustostanów dla Warszawy w kwietniu 2021 ukształtował się na poziomie 11,74 proc. Średni czynsz w Warszawie odnotował delikatny spadek względem marca 2021 i wynosi obecnie – 13,81 EUR/mkw./miesiąc.

Z kolei aż o 6 proc. wzrósł stołeczny REDD INDEX i stanowi obecnie 307,17 dni. REDD INDEX to liczony w dniach wskaźnik średniego czasu jaki potrzebny jest na wynajęcie powierzchni biurowej. Według danych REDD, obecnie w Warszawie buduje się 577 tys. mkw. biur. Najwięcej powierzchni pojawi się na Woli (336,357 mkw.), jest to 58,3% wszystkich warszawskich powierzchni w budowie. Na Śródmieściu przybędzie 94,320 mkw., na Włochach – 86,914 mkw., a na Mokowie – 29,258 mkw.