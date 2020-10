Biura w stolicy stoją puste średnio przez 267 dni

Od marca 2020 zasoby wolnej powierzchni w istniejących obiektach w Warszawie (klasa A, B i C) wzrosły o ponad 25 proc. – do poziomu 775 tys. m2. Biura w stolicy stoją średnio niewynajęte przez 9 miesięcy. W oczekiwaniu na zamknięcie roku, publikujemy dane REDD dotyczące przełomu 2020/2021.

Co przyniesie 2021? Analizując przełom roku warto uwzględnić zebrane przez REDD dane od właścicieli najnowocześniejszych, A-klasowych obiektów, którzy w systemach REDD oznaczyli:

910 modułów biurowych o łącznej powierzchni 489 tys. m2 jako dostępnych „natychmiast”

101 modułów biurowych o łącznej powierzchni 117 tys. m2 jako dostępnych do końca stycznia 2021

Zakładając obecny poziom absorpcji, który w ostatnich dwóch miesiącach utrzymuje się w granicach +- 3000 m2, można zakładać przyrost dostępnej nowoczesnej powierzchni nawet do poziomu 600 tys. m2 do końca stycznia 2021.

— Przed nami koniec szczególnego roku, którego nie da się porównać do żadnego innego w ostatnich dekadach. Przez ostatnie miesiące wysuwaliśmy różne hipotezy i prognozy rynkowe, bacznie obserwując ruchy najemców, inwestorów i deweloperów. Przełom grudnia i stycznia to jednak okres wyjątkowy – wiele umów najmu wygasa, i mimo szczególnie trudnego okresu to właśnie teraz setki firm podejmuje decyzje o przyszłości. Prawie 120 tys. metrów kwadratowych w warszawskich biurowcach może zwolnić się w następnych trzech miesiącach. Czy znajdą nowych najemców lub zostaną przedłużone zanim wygasną obecne umowy? Jakie będą decyzje w dobie, gdy biura święcą pustkami, a większość pracowników pracuje zdalnie? W tym momencie, rynek mówi »sprawdzam«, i posługując się nomenklaturą giełdową możemy powiedzieć, że przed nami prawdziwy pojedynek byków i niedźwiedzi o dominację na rynku — mówi Piotr Smagała, Managing Director, REDD.

REDD Index: Warszawskie biura stoją puste średnio przez 267 dni

REDD Index to wyrażony w dniach wskaźnik, który pokazuje jak długo dostępne powierzchnie biurowe pozostają niewynajęte. Średnia wartość REDD Index dla Warszawy wynosi obecnie 267 dni. Oznacza to, że biura stoją średnio niewynajęte przez okres 9 miesięcy.