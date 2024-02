Zrównoważone budownictwo zmieni obraz powierzchni magazynowych

Wypowiada się: Maciej Madejak, Chief Development Officer i założyciel MDC2

Branża magazynowa dąży do maksymalizacji energooszczędności i ograniczenia emisji CO 2 . Najemcy podążają za tym trendem. Na popularności zyskują nowoczesne, przyjazne środowisku magazyny. Dziś praktycznie każde przedsiębiorstwo handlowe, które sprzedaje stacjonarnie, ma także sklep online. E-commerce pobudza popyt na nowe powierzchnie magazynowe.

Ewolucja i przyszłość centrów logistycznych – jak rozwijają się centra logistyczne, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku?

Z pewnością kierunek rozwoju centrów logistycznych wyznacza ekologia, bo to jest przyszłość, z której niektórzy jeszcze nie zdają sobie sprawy. Branża magazynowa będzie dążyć do maksymalizacji energooszczędności oraz cyrkularności. Współczesne obiekty są także coraz częściej projektowane z myślą o potrzebach pracowników.. Powierzchnie biurowe w przestrzeniach magazynowych są dziś projektowane w taki sposób, by były możliwie najbardziej przyjazne pracownikom. Ten aspekt wpływa też na ocenę atrakcyjności miejsca pracy i motywacji do pracy. Ma to duże znaczenie także w kontekście pracodawców, którzy coraz częściej zachęcają pracowników do powrotu do pracy w biurach.

Zmienia się także otoczenie wokół magazynów. Ważna jest bioróżnorodność, zielona architektura czy przestrzeń do odpoczynku na świeżym powietrzu oraz do firmowych spotkań po pracy. Jeśli chodzi o procesy wewnątrz magazynów, to oczywiście automatyzacja oraz rozwiązania AI wpłyną na usprawnienie ich funkcjonowania.

Deweloperzy będą dostarczać budynki z naciskiem na lepszą jakość oraz energooszczędność i zrównoważony rozwój. Z biznesowej zaś perspektywy ważne są dla nas zarówno potrzeby klienta docelowego, jak i inwestora. Wiele podmiotów nie sfinansuje bowiem budynku, który nie spełnia wymogów budownictwa zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. Naszą rolą jest edukacja obu stron (inwestora i najemców) bo to deweloper odpowiada za finalny produkt i realizację projektu. W MDC2 używamy motta „Building For Good”, które oznacza, że budujemy na dobre dla zrównoważonej przyszłości naszych najemców, inwestorów, społeczności, środowiska, a także dla naszej branży.

Jakie są trendy i przewidywania dotyczące przyszłości rynku magazynowego w obliczu rosnącej popularności e-commerce?

E-commerce to silna branża, której rozwój napędza też popyt w sektorze nieruchomości logistycznych. Jeszcze do niedawna na polskim rynku e-commerce byli dwaj główni gracze: Zalando i Amazon, a dziś praktycznie każde przedsiębiorstwo handlowe, które sprzedaje stacjonarnie, ma także sklep online. Można śmiało powiedzieć, że sprzedaż online cały czas rośnie, co widać choćby po coraz gęstszej siatce paczkomatów. To oczywiście wpłynie na większe zapotrzebowanie na obiekty magazynowe, coraz ważniejszym czynnikiem będzie duża różnica w kosztach utrzymania – powierzchnie handlowych versus magazynowych – te pierwsze są nawet dziesięciokrotnie droższe w utrzymaniu od magazynowych.

Nie bez znaczenia jest także skracający się czas dostaw. Dziś, gdy konsument zamawia buty, to oczekuje, że paczka dotrze do niego następnego dnia. By sprostać tym wymaganiom i być bliżej klientów, przedsiębiorstwa będą rozwijały swoje sieci magazynowe pod kątem krajowej i europejskiej dystrybucji. Dostawa z jednego magazynu centralnego będzie bowiem trwała zbyt długo. Można przewidywać więc, że więcej magazynów powstanie bliżej dużych aglomeracji, a magazyny centralne będą lokowane nie tylko w centrum, ale też bliżej granic kraju, by móc z nich obsługiwać także rynki europejskie.