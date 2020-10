Biznes w Genach: Biotechnologia w dobie koronawirusa

Bezpłatna konferencja online ,,Biznes w Genach’’ współorganizowana przez agencję Strict Minds, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, portale StockWatch.pl oraz Biotechnologia.pl, odbędzie się już 21.10.2020 r. To doskonała okazja, by lepiej zrozumieć rynek biotechnologiczny i wyzwania stojące przed spółkami z branży w dobie pandemii.

Wpływ biotechnologii na nasze życie jest nieoceniony, a z roku na rok realizowanych jest w tej dziedzinie coraz więcej innowacyjnych projektów. Biotechnologia kojarzy nam się z badaniami i odkryciami, których celem jest poprawa naszego zdrowia, życia i zwiększanie naszego komfortu. Nic więc dziwnego, że większość firm na rynku aktywnie reaguje na bieżącą sytuację epidemiczną.

– Koronawirus powiedział „sprawdzam” wszystkim gałęziom gospodarki, również tym związanym z nowoczesnymi technologiami. Wyzwania przed jakimi stanął sektor biotech są zdecydowanie największe w historii: powstrzymanie obecnej pandemii, zautomatyzowanie procesów obsługi klienta, czy znalezienie skutecznych mechanizmów zapobiegania podobnym wydarzeniom w przyszłości. COVID-19 uświadomił nam wszystkim, jak potrzebna jest biotechnologia i oferowane przez nią rozwiązania. Chcemy przybliżyć inwestorom obecną sytuację spółek biotechnologicznych i pokazać, jak zareagowały na zaistniałą sytuację epidemiczną– komentuje Tomasz Muchalski, prezes Strict Minds, organizator konferencji.

W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie koronawirus i jego wpływ na sytuację na rynku biotechnologicznym. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele branży, świata nauki i biznesu, którzy postarają się odpowiedzieć na pytania: jak COVID-19 zmienił rynek biotechnologiczny oraz jak dalej będzie wyglądał jego rozwój. Wskażą również, co powinni wiedzieć wszyscy analitycy oraz inwestorzy, którzy pragną zajmować się tą branżą.

–Z roku na rok odnotowujemy na GPW coraz większe zainteresowanie branżą biotechnologiczną. Na rynku NewConnect biotechnologia jest drugą branżą pod względem wielkości obrotów, ustępując tylko sektorowi gier. Jako GPW staramy się przybliżać inwestorom i analitykom branżę biotech, szczególnie w kontekście analizowania i wyceny spółek. Organizowana przez nas konferencja „Biznes w Genach” jest jedną z tych inicjatyw poświęconych edukacji rynku w obszarze biotechnologii. Liczymy też na to, że w trakcie konferencji uczestnicy poszerzą swoją wiedzę nie tylko w zakresie inwestowania, ale również szeroko pojętej ochrony zdrowia – Dariusz Mejszutowicz, Wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW.

Do udziału w konferencji zostały zaproszone znane polskie spółki biotechnologiczne, takie jak NanoGroup, Ryvu Therapeutics, Genomtec czy Scope Fluids. Ich przedstawiciele postarają się znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania oraz przybliżyć swoją pracę w dobie pandemii.

– Pandemia choroby zakaźnej, starzenie się społeczeństwa, wyniszczające je choroby nowotworowe oraz sercowo-naczyniowe, niekorzystne zmiany klimatyczne, a zdaniem niektórych też widmo zapaści systemu ochrony zdrowia – to wszystko sprawia, że może się wydawać, że świat staje nad przepaścią, wobec czego ludzie z ogromną nadzieją zaczynają oczekiwać, że biotechnologia przyjdzie z pomocą. Szczepionki, leki, testy diagnostyczne, telemedycyna i rozwiązania z zakresu digital health, czy nagrodzona w tym roku Noblem rewolucyjna metoda edycji genomu jako przyszła podstawa zwalczania chorób u ludzi i roślin – biotechnologia codziennie daje nam narzędzia do walki z coraz groźniejszymi wrogami. To jasny sygnał, że intensywne, globalne inwestycje w sektor LifeScience i wysokie notowania spółek biotechnologicznych nie są, mówiąc żargonem giełdowym, żadną bańką spekulacyjną, ale częścią trwałego trendu na rynku, który tylko będzie zyskiwał na sile. I dlatego po raz kolejny o biotechnologii będę rozmawiał z tymi, którzy biznes mają w genach i na genach robią biznes – mówi Adam Zalewski, redaktor naczelny portalu Biotechnologia.pl.

Wydarzenie jest skierowane do inwestorów indywidualnych, inwestorów instytucjonalnych, start-upów, akcjonariuszy spółek biotechnologicznych, prasy i telewizji oraz wszystkich entuzjastów branży.

– Analiza spółek z branży biotechnologicznej jest trudna, dlatego edukacja inwestorów w tym zakresie jest szczególnie ważna. Podczas konferencji opowiemy o tym, czy inwestor indywidualny ma szanse w starciu z profesjonalnymi analitykami i firmami zarządzającymi, a także na co powinien zwrócić uwagę rozważając inwestycję w spółkę z tej branży – komentuje Łukasz Konopko, prezes StockWatch.pl.

Mając świadomość jak ważna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest branża biotechnologiczna patronami medialnymi zostali ISB News, Stock Market, Biznes Radar, Medinwestycje.pl, Comparic.pl, CEO.

Zapraszamy na drugą edycję konferencji ,,Biznes w genach’’.

21.10.2020, start godz.: 13:00, online, udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Strona konferencji: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/biznes-w-genach-biotechnologia-w-dobie-koronawirusa-konferencja-online