Blockchain jako akcelerator transformacji cyfrowej w Polsce

Niewiele ponad dekadę zajęło blockchainowi przejście od fazy eksperymentalnej do wypracowania opcji praktycznego zastosowania nowej technologii w wielu dziedzinach gospodarki. Zastosowana w 2009 r., na potrzeby obsługi bitcoina rozproszona baza danych, obecnie jest wykorzystywana m.in. w bankowości, finansach, ubezpieczeniach czy logistyce. Systematycznie pojawiają się kolejne potencjalne obszary zastosowania technologii blockchain, a Polska jest jednym z liderów rozwoju inicjatyw, mających na celu akceleracje innowacyjnych rozwiązań blockchainowych.

Blockchain to technologia, która jest wykorzystywana do bezpiecznego przechowywania oraz przesyłania informacji, układanych w sekwencje bloków danych. Jej unikalnymi cechami jest decentralizacja oraz wykorzystanie mechanizmu konsensusu, które wykluczają możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian czy ingerencji w zapisanych informacjach w sposób niezauważony przez innych użytkowników. Co więcej, ze względu na brak centralnego serwera przechowującego dane, jest wyjątkowo skutecznie zabezpieczona przed cyberatakami.

Blockchain przestaje być eksperymentem

Korzyści ze stosowania rejestrów rozproszonych pierwszy zauważył sektor finansowy, także poza obszarem tradycyjnie i niesłusznie utożsamianym z blockchainem czyli światem kryptowalut. Branża korzysta już np. z trwałego nośnika – narzędzia opartego na tej technologii, które umożliwia przekazanie dokumentów w wersji elektronicznej w sposób zapewniający ich trwałość i nieusuwalność. W polskim sektorze bankowym, rozwiązanie wykorzystujące trwały nośnik oparty na blockchain i macierzy WORM, dostarczane przez KIR, stosują już PKO Bank Polski oraz Bank BNP Paribas. Z czasem technologię tę dostrzegły także inne branże – blockchain wykorzystuje się dziś także w ubezpieczeniach, logistyce, opiece zdrowotnej czy kulturze.

Eksperci prognozują, że w najbliższych latach będziemy obserwować intensywny rozwój blockchain.

55 proc. światowej kadry zarządzającej zaliczyło inwestycje w blockchain do pięciu najważniejszych strategicznie obszarów rozwoju, a tylko 2 proc. ankietowanych uważa, że nie będą mieć one większego znaczenia[1]. 88 proc. uczestników Deloitte’s 2020 Global Blockchain Survey uważa, że uniwersalność tego rozwiązania przyczyni się do jego upowszechnienia. Zdaniem 83 proc. ankietowanych, firmy będą wprowadzać blockchain, żeby zachować konkurencyjność. Natomiast wg PwC’s Global Blochchain Survey 2018, 84% światowych organizacji rozpoczęło, nawet w niewielkim stopniu inwestycje w ten rodzaj technologii[2].

Polska wyprzedza Europę

Pod koniec 2020 r. KIR wraz partnerami – instytucjami i firmami od lat działającymi na rzecz rozwoju polskiego sektora technologicznego, uruchomił piaskownicę blockchain, czyli platformę technologiczno-biznesową oferującą unikalne rozwiązanie dla firm, w tym startupów, zainteresowanych rozwijaniem biznesu opartego na blockchain. Sandbox Blockchain to pionierski koncept całkowicie bezpłatnego środowiska przeznaczonego do akceleracji innowacyjnych rozwiązań opartych na tej technologii.

We wrześniu ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła, że do 2022 r. wraz z European Blockchain Partnership (EBP) uruchomi piaskownicę regulacyjną skoncentrowaną na kryptowalutach i blockchainie[3]. Jest to część unijnej strategii Digital Finance, której celem jest m.in. zapewnienie równych warunków działania dostawcom usług finansowych: zarówno tradycyjnym instytucjom bankowym, jak i przedsiębiorstwom technologicznym.

Komercjalizacja nowych rozwiązań to wyzwanie

Globalne zainteresowanie blockchainem spowodowało wzrost liczby firm, które budują swoje usługi z wykorzystaniem tego rozwiązania. Tylko w Polsce działa obecnie ponad 40 startupów pracujących wyłącznie nad blockchainem. Liczba ta jest jednak w rzeczywistości znacznie większa, gdyż w raportach nie uwzględnia się przedsiębiorstw, których działalność skupia się także na innych technologiach[4].

Upowszechnianie się usług opartych na blockchainie w gospodarce wymaga dopasowania komercjalizowanych rozwiązań do obowiązujących regulacji. Decydenci twierdzą, że właśnie niepewność regulacyjna to największa trudność we wdrażaniu w organizacjach tego rodzaju technologii[5]. Stanowi to nierzadko wyzwanie, zarówno dla dużych jak i małych podmiotów, które muszą ponosić duże koszty testowania swoich nowych pomysłów biznesowych.

Skuteczność narzędzi typu piaskownica jest od lat obserwowana za granicą – badania przeprowadzone na brytyjskim rynku pokazały, że uczestnictwo w piaskownicy ma pozytywny wpływ na zwiększenie pozyskiwanego kapitału od inwestorów – aż o 15%. Funkcjonowanie środowisk testowych ma znaczenie także dla zmniejszenia asymetrii w zakresie informacji oraz kosztów regulacyjnych. Autorzy badań uznali, że piaskownice mogą stać się kluczowym narzędziem politycznym do czerpania korzyści z innowacji finansowych[6].

– Wiemy, jak dużym wyzwaniem biznesowym, operacyjnym, technologicznym i kosztowym jest wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania. KIR, jako sektorowy hub technologiczny wdrażający innowacyjne narzędzia cyfrowe, ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i chce się nim dzielić. Dlatego w ramach Sandbox Blockchain, wraz z partnerami projektu, oprócz dedykowanego środowiska technologicznego, zapewniamy uczestnikom kompleksowe wsparcie w procesie komercjalizacji – mówi Michał Pierzgalski, Ekspert z Obszaru Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny w KIR. Użytkownicy platformy mogą nie tylko testować swoje pomysły pod względem technologicznym, ale również wymieniać się wiedzą oraz doświadczeniami z parterami projektu.

W budowę Sandbox Blockchain, oprócz KIR włączyli się: IBM i Chmura Krajowa, którzy odpowiadają za kwestie technologiczne, PKO Bank Polski w roli akceleratora, a także Fundacja FinTech Poland i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspierające projekt w kwestiach związanych z regulacjami i otoczeniem prawnym. Funkcję koordynatora pełni Fundacja KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium. Zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia firm i instytucji o strategicznym rynkowym znaczeniu jest dowodem znaczenia technologii blockchain dla rozwoju współczesnego, nowoczesnego biznesu i całej gospodarki.

Szczegółowe informacje na temat projektu Sandbox Blockchain oraz informacje o możliwości dołączenia do inicjatywy dostępne są na stronie: https://www.sandboxblockchain.pl/.

[1] https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6608_2020-global-blockchain-survey/DI_CIR proc.202020 proc.20global proc.20blockchain proc.20survey.pdf

[2] https://www.pwccn.com/en/research-and-insights/publications/global-blockchain-survey-2018/global-blockchain-survey-2018-report.pdf

[3] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership

[4] https://tracxn.com/explore/Blockchain-Startups-in-Poland

[5] https://www.pwccn.com/en/research-and-insights/publications/global-blockchain-survey-2018/global-blockchain-survey-2018-report.pdf

[6] https://www.bis.org/publ/work901.htm