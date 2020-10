Bloober Team i Forever Entertainment nawiązują współpracę

Bloober Team, czołowy producent gier z gatunku horror, oraz Forever Entertainment, jeden z największych światowych wydawców gier na konsolę Nintendo Switch i specjalista w tworzeniu nowych wersji starszych gier (remake), wspólnie powołały spółkę zależną, która będzie zajmować się tworzeniem wysokiej jakości horrorów na konsolę Nintendo Switch.

Fearful Entertainment S.A. będzie dostarczać fanom Nintendo Switch odświeżone tytuły z gatunku horror. Spółka jest efektem współpracy dwóch wiodących marek polskiego gamedevu – Bloober Team, który w ostatnich latach stworzył bestsellery takie jak Layers of Fear, Observer i Blair Witch, oraz Forever Entertainment – jednego z największych i najważniejszych wydawców gier na konsole Nintendo Switch i nowych wersji hitów sprzed lat (remake).

– Pomimo ciągłego wzrostu popularności, gry z gatunku horror nie są proporcjonalnie reprezentowane na poszczególnych platformach. Mamy też świadomość, że wśród lawiny nowych gier na Switcha niezwykle ciężko się wyróżnić. To czego oczekują fani Nintendo to gry ekskluzywne na ich platformie. Zawsze chcieliśmy zrobić taki horror na Switcha, ale zawsze brakowało nam mocy przerobowych. Ze Zbyszkiem znamy się od ponad 20 lat więc kiedy siedliśmy razem po latach narodził się pomysł na współpracę. – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

O tym, przed jak dużą szansą stoi nowopowstała spółka, świadczą liczby. Do końca Q2 2020 rok na całym świecie zostały sprzedane ponad 62 miliony egzemplarzy konsol Nintendo Switch. Pomimo tego większość tytułów skierowanych do fanów dreszczowców, które pojawiają się na tej japońskiej konsoli, to jedynie średniej jakości produkcje wcześniej wydanych na innych platformach.

– Powołanie spółki, która zajmowałaby się produkcją nietypowych tytułów zaprojektowanych wyłącznie na konsole Nintendo, to w naszym odczuciu racjonalna i dobrze umotywowana decyzja. W ciągu ostatnich lat staliśmy się światowej klasy ekspertami od tej platformy, ale również remaków. Mamy odpowiednie zaplecze produkcyjne podczas gdy Bloober wnosi swoją wiedzę w produkcji gier typu horror. To połączenie sprawi, że Fearful Entertainment będzie zupełnie nowym przedsięwzięciem dającym olbrzymi potencjał – mówi Zbigniew Dębicki, prezes Forever Entertainment.

Spółka prowadzi już rozmowy w sprawie realizacji pierwszych projektów. Fearful Entertainment nie wyklucza koncentracji swoich przyszłych działań marketingowych między innymi na rynku azjatyckim, korzystając z kontaktów posiadanych dzięki Forever Entertainment.