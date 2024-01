Bloober Team zadebiutuje na GPW już 10 stycznia

Bloober Team, jeden z największych developerów gier z Polski, zadebiutuje 10 stycznia na Głównym Rynku GPW. Przeniesienie notowań akcji serii A, B, C, D i E spółki nastąpi bez emisji nowych akcji.

Debiut Bloober Team jest zwieńczeniem imponującego rozwoju spółki, która zdobyła uznanie zarówno wśród krytyków, jak i graczy. Popularność tytułów takich jak „The Medium” czy „Layers of Fear” przyczyniła się do dynamicznego wzrostu wartości spółki.

Nowa strategia spółki na lata 2023-2027 przewiduje dynamiczny rozwój z dotarciem do znacznie szerszej grupy odbiorców. Mocne fundamenty i ambitne plany nie uszły uwadze inwestorów i partnerów branżowych. Największym akcjonariuszem spółki został gigant branży gier – Tencent.

„Cieszymy się, że otwieramy w tym roku debiuty na warszawskiej giełdzie. To dla nas niezwykle symboliczne na wielu poziomach. Przejście na GPW jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju i poniekąd zwieńczeniem piętnastu lat ciężkiej pracy. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja pozytywnie wpłynie na naszą pozycję na rynku oraz umożliwi nam efektywną realizację naszych długoterminowych planów” – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Obecnie głównymi projektami, nad którymi pracuje spółka jest remake kultowej gry SILENT HILL 2 wraz z Konami oraz projekt C – gra oparta o własne IP we współpracy z Private Division (Take-Two Interactive).

W ramach realizacji strategii 2nd party, w ramach której Bloober Team współpracuje z zewnętrznymi partnerami dostarczając horrorowe know-how powstaje m.in. projekt I. Gra VR zostanie stworzona we współpracy z Meta Platforms Technologies oraz Played With Fire na Oculus Quest, a jej premiera planowana jest na 2025 r. Pod koniec 2023 roku Bloober Team podpisał także umowę licencyjno-wydawniczą z amerykańską firmą Skybound (właściciela m.in. The Walking Dead i Invincible), na podstawie której polska spółka stworzy grę o kodowej nazwie R w oparciu o IP posiadane przez Skybound. Premiera projektu planowana jest na 2025 r.

Zarząd spółki odbył w ubiegłym tygodniu serię spotkań studyjnych w Los Angeles, a już wkrótce spotka się z partnerami branżowymi na DICE w Las Vegas. Rozmowy te związane są z realizacją strategicznych planów na lata 2023-2027, a część efektów ma być widoczna już w bieżącym roku.