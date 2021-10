Branża mediów i rozrywki już w tym roku wróci do poziomu sprzed pandemii

2022 rok powinien przynieść solidny wzrost w sektorze mediów i rozrywki w Polsce. Wartość rynku wzrośnie o 877 mln dol. z prognozowanych 9,61 mld dol. na koniec 2021 roku. Do 2025 r. branża będzie rozwijać się w średniorocznym tempie ponad 6% – wynika z raportu PwC “Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025”. Najszybciej rosnącym segmentem w Polsce będzie OTT (serwisy streamingowe oferujące treści wideo). Globalnie wartość rynku rozrywki i mediów w tym roku wyniesie 2 bln dol.

Pandemia przyniosła znaczący, bo aż 6% spadek przychodów w sektorze mediów i rozrywki. Ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym szczególnie mocno uderzyły w kina (spadek przychodów z 324 w 2019 roku do 95 mln dol. w roku 2020), konferencje biznesowe (ze 126 do 40 mln dol.) oraz koncerty muzyczne (ze 179 do 43 mln dol.). W przypadku reklamy out-of-home (OOH), zniżki widoczne były zarówno w przypadku nośników fizycznych (z 94 do 61 mln dol.), jak też cyfrowych (z 62 do 50 mln dol.).

Bieżący rok powinien przynieść odbicie po spadkach spowodowanych pandemią. Z naszych analiz wynika, że przychody sektora mediów i rozrywki przekroczą te odnotowane w 2019 roku i będą bliskie 10 mld dol. Podobnie jak na całym świecie w Polsce dynamicznie rozwijają się usługi OTT – zainteresowanie treściami wideo stale rośnie, dlatego na rynku pojawiają się ciągle nowi gracze. W ciągu jednego roku wartość samego OTT w Polsce zwiększyła się o 75 mln dol. – Marcin Sidelnik, partner PwC, lider sektora TMT

Gazety i czasopisma

Pandemia COVID-19 bardzo mocno uderzyła w branżę prasy w 2020 roku. Wielu wydawców było zmuszonych obniżyć pensje, a nawet ograniczyć zatrudnienie. Łączne przychody w segmencie zmalały z 695 do 621 mln dolarów. Zgodnie z prognozą PwC 2021 rok przyniesie znaczące, bo aż 6% odbicie, jednak w kolejnych latach dominować będą spadki – zarówno w przypadku gazet, jak i czasopism. Największe z nich dotkną reklamy drukowanej w czasopismach. Do 2025 roku będzie się ona kurczyła w średniorocznym tempie 2,79%.

Reklama internetowa

Pandemia nie zakłóciła wzrostu reklamy internetowej w Polsce. Rok do roku (2020/2019) przychody w tym segmencie wzrosły o 61 mln dolarów – z 1,16 do 1,22 mld dol. Oznacza to, że nie ziściły się ubiegłoroczne obawy, że rynek skurczy się o 1,1%. Średnioroczna stopa wzrostu w latach 2020-2025 wyniesie 3,67%. Zdecydowana część wzrostu przypadnie na reklamę mobilną – przychody w tym segmencie do 2025 r. będą rosły w średniorocznym tempie 7%. W przypadku łącz stacjonarnych, rozwój będzie mniej dynamiczny i sięgnie 1,83% rocznie w latach 2020-2025.

Reklama telewizyjna

Polski rynek reklamy telewizyjnej jest, po rosyjskim, drugim co do wielkości w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Pandemia COVID-19 silnie nim jednak zachwiała i przyniosła 11% spadek przychodów. Segment, którego wartość sięgnęła 966 mln dol. w 2019 roku, stopniał do 856 mln dol. rok później. Mocne spadki widoczne były w I połowie 2020 roku. Jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość, prognozowane przez ekspertów PwC tempo odbudowy rynku (w średniorocznym tempie 3,17% do 2025) spowoduje, że wynik odnotowany przed pandemią zostanie przekroczony dopiero w 2024 roku.

Telewizja i wideo

W latach 2020-2025 polski rynek telewizji i wideo będzie się rozwijał w średniorocznym tempie 1,48%. Największa część przychodów będzie pochodziła z abonamentów za usługi telewizyjne. Przychód z ich tytułu wzrośnie z 1,68 mld dol. w 2020 roku do 1,86 mld dol. w 2025 roku. Z analizy PwC wynika, że liczba abonentów osiągnęła wartość szczytową i będzie topnieć z 10,7 mln w 2020 roku do 10,2 mln w 2025 roku. Wzrost przychodów będzie wynikał przede wszystkim z większej liczby usług premium oferowanych dotychczasowym klientom.

OTT

Polska jest największym rynkiem usług OTT w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod względem przychodów będzie również jednym z najszybciej rozwijających się w całym okresie objętym prognozą PwC. Za sprawą wysokiej dynamiki przychody wzrosną z 543 mln dol. w 2020 roku do 981 mln dol. w 2025, co oznacza średnioroczne tempo na poziomie 12,5%. Rozwija się również współpraca między dostawcami usług telekomunikacyjnych a platformami SVOD. Firmy oferują klientom wspólne rozliczanie usług, a umowy sprzedaży wiązanej SVOD stają się coraz bardziej popularne.

Kina

Segment kin to jeden z tych, które ucierpiały najmocniej w wyniku ograniczeń społeczno-gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Przychody w 2020 roku były ponad 3,5 krotnie niższe od odnotowanych w roku 2019 roku. Wiele sal kinowych było przez dłuższy czas zamkniętych. Pandemia spowodowała również przesunięcie części premier, co dodatkowo utrudniło sytuację. 2021 rok powinien przynieść odbicie, jednak jak podkreślają eksperci PwC, wyniki będą jednak wciąż odległe od tych osiąganych w 2019 roku. Uda się prawdopodobnie do nich wrócić najwcześniej w 2023 r.

Gry wideo

Rynek gier wideo w Polsce, to jeden z tych segmentów sektora mediów i rozrywki, który pomimo pandemii będzie stabilnie rósł. Trend ten się utrzyma, a średnioroczna stopa wzrostu w latach 2020-2025 wyniesie 6,1%. Dzięki temu pod koniec badanej perspektywy wartość rynku sięgnie 970 mln dol.

Globalny rynek mediów i rozrywki

Branża mediów i rozrywki skurczyła się globalnie o 3,8% w 2020 roku, a jej przychody zmalały z 2,1 bln w 2019 roku do 2 bln dol. w roku ubiegłym. Prognozy PwC pokazują jednak, że w 2021 i 2022 roku jest szansa na odbicie, ze wzrostem odpowiednio o 6,5% i 6,7%. Średnioroczna stopa wzrostu dla lat 2019-2025 wyniesie 3,5%, zaś dla lat 2020-2025 nawet 5%.

W związku z pandemią znacząco wzrosła konsumpcja treści za pośrednictwem kanałów elektronicznych, część odbiorców zmieniła swoje przyzwyczajenia na stałe. COVID-19 napędził rozwój serwisów streamingowych i sprzedaż e-booków, zaś rozwój e-commerce przełożył się na rynek reklamy. – Marcin Sidelnik, partner PwC, lider sektora TMT

Najszybsze tempo wzrostu do 2025 r. notować będą: usługi związane z wirtualną rzeczywistością (VR), kina, reklama OOH (w tym na nośnikach cyfrowych) oraz OTT.