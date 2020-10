Browar Za Miastem ruszył z budową browaru w Wielkopolsce. Na crowdfundingowym koncie ma już 1,7 mln zł

Już blisko 350 inwestorów przekonał Browar Za Miastem do inwestycji w nowy browar, który powstaje w miejscowości Rumianek koło Poznania. Po miesiącu trwającej nadal emisji crowdfundingowej spółka zgromadziła 1,7 mln zł wpłat. To 40 proc. celu oferty akcji, który wynosi 4,18 mln zł. Pierwsze piwa zostaną uwarzone we wrześniu 2021 r. Nowatorską technologią ich produkcji na bazie składników „Superfood” interesują się klienci w Europie, USA i Azji. Firma pochwaliła się wizualizacjami obiektu i zdjęciami z placu budowy.[1]

W gminie Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim ruszyła budowa innowacyjnego zakładu Browar Za Miastem, który będzie w stanie produkować 30 tys. hektolitrów piwa. To około 6 mln butelek rocznie. Będzie to piwo o niespotykanych w skali świata właściwościach.

Patent na innowacje

W browarze spółka będzie warzyć piwa rzemieślnicze według autorskich receptur. Wśród nich znajdą się piwa produkowane w oparciu o nowatorską technologię z wykorzystaniem surowców zaliczanych do kategorii tzw. „Superfood”. – Innowacja polega na zastąpieniu tradycyjnie wykorzystywanego słodu jęczmiennego niesłodowanymi zbożami i pseudozbożami, jak orkisz, amarantus czy komosa ryżowa. W rezultacie będziemy warzyć piwa o wyższej zawartości minerałów, witamin i aminokwasów – mówi Marek Wziątek, współzałożyciel i wiceprezes spółki Browar Za Miastem.

Browar Za Miastem opracował technologię we współpracy z Politechniką Łódzką i zgłosił do ochrony patentowej. – Według opinii fachowców jest ona wyjątkowa w skali świata. Na nasze nowe, innowacyjne piwa już czekają odbiorcy w Europie Zachodniej, USA i Azji – dodaje Marek Wziątek.

Fundamenty pod piwny biznes

Projekt technologiczny browaru został stworzony przez głównego piwowara spółki, Piotra Stacheckiego, który piwa warzy zawodowo od 40 lat. Uczestniczył też w budowie i rozbudowie kilku innych browarów. Za stronę architektoniczną, tj. koncepcję obiektu, projekt budowlany i projekt wykonawczy odpowiedzialna była pracownia Ind Design Dzierżyński Wytyk Sp. J. Budowa została podzielona na dwa główne etapy.

Zakończone zostały prace ziemne oraz podbudowa budynku, a w tej chwili przygotowywane jest zbrojenie fundamentów. Stan surowy otwarty będzie gotowy na przełomie roku 2020 i 2021. Już po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji, tj. jesienią 2021 roku obiekt będzie w pełni wyposażony i zdolny do produkcji do 10 tys. hektolitrów piwa rocznie.

– Do września 2021 roku w browarze znajdzie się: warzelnia, 20 zbiorników fermentacyjno-leżakowych, pasteryzator przepływowy i linia do rozlewu w butelki. Nasz zakład będzie jednym z niewielu browarów rzemieślniczych, które mają tak nowoczesny sprzęt, jak wirówka do piwa i dobrze wyposażone laboratorium produkcji. Dzięki temu piwo będzie smaczniejsze, o wyższej jakości – wyjaśnia Tomasz Brycki, współzałożyciel i prezes spółki Browar Za Miastem.

Pierwsze piwo zostanie uwarzone już w III kwartale 2021 Po zakończeniu budowy browar będzie rozlewał piwo w butelki i kegi. W drugim etapie planowane jest zwiększenie mocy produkcyjnych przez zakup kolejnych tanków fermentacyjno-leżakowych. Planowany jest także zakup linii do puszkowania. Tuż po otwarciu w browarze powstanie sklep z piwem i upominkami. Projekt zakłada również zastosowanie instalacji fotowoltaicznej dla oszczędności energii.

Wspólnicy do warzenia piwa

Całkowita wartość inwestycji w nowy zakład Browaru Za Miastem wyniesie 8,8 mln zł. Fundusze na budowę obiektu oraz urządzenia produkcyjne w kwocie ponad 2 mln zł pochodzić będą ze środków własnych. – W 2018 roku zdobyliśmy dotację unijną o wartości 1,85 mln zł, a umowę o dofinansowanie z BGK podpisaliśmy na początku 2019 roku. Mamy także zawartą umowę o kredyt inwestycyjny, który pokryje część inwestycji – wyjaśnia Tomasz Brycki.

Dodatkowe środki w kwocie 4,18 mln zł Browar Za Miastem chce zgromadzić przez emisję akcji promowaną w kampanii crowdfundingowej na platformie Crowdway.pl. Minimalna wartość inwestycji dla inwestorów indywidualnych to 330 zł. Oprócz benefitów crowdfundingowych, jak zniżki i gadżety, nowi akcjonariusze wezmą też udział w uroczystym otwarciu browaru.

Rentowność w 3 lata i apetyt na więcej

Browar Za Miastem działa od początku 2017 roku. Obaj założyciele Tomasz Brycki i Marek Wziątek, przepracowali około 20 lat w branży piwnej, w tym w Kompanii Piwowarskiej. Tomasz jest m.in. twórcą takich marek, jak Żubr i Dębowe. Zarządzał też marką Tyskie. Marek zarządzał marką Żubr i przyczynił się do jej sukcesu rynkowego.

Spółka warzy zarówno europejską klasykę (np. pilsner, pszeniczne), jak i piwa nowej fali (np. APA, Black IPA). Ich nazwy kojarzą się z miłym nastrojem i wypoczynkiem, np. Święty Spokój, Długi Weekend czy Dzień Wolny. W ciągłej sprzedaży ma kilkanaście gatunków piwa, które dostępne są w ponad 2 000 punktów sprzedaży, w tym w sieciach handlowych: Auchan, Carrefour, Duży Ben, Intermarche, Kaufland, Lidl, Stokrotka.

W 2019 roku Browar Za Miastem sprzedał 4 tys. hektolitrów piwa i zanotował 3,3 mln przychodów. Rok do roku sprzedaż wzrosła o 50 proc. (ilościowo i wartościowo). W drugiej połowie 2019 r., firma osiągnęła rentowność. – Plan na ten rok to 4 mln zł przychodów. Już w 2025 planujemy osiągnięcie rocznej wartości sprzedaży 15 mln zł i ponad 3,6 mln zł zysku netto. Od 2022 roku zamierzamy wypłacać dywidendę w przedziale od 50 do 100 proc. zysku netto – zapowiada Tomasz Brycki.

[1] Dane z 19.10.2020, godz. 11:30, www.crowdway.pl