Browar Za Miastem zebrał 4,18 mln zł. 100 proc. celu emisji

Browar Za Miastem zgromadził środki na budowę własnego browaru, którego koszt wyniesie 9 mln. zł. Kwotę 4,18 mln zł pozyskano od 644 inwestorów w ramach właśnie zakończonej emisji crowdfundingowej przeprowadzonej na platformie Crowdway.pl. To 100 proc. celu i górna granica w ramach obowiązujących przepisów.

Prace budowlane w Rumianku pod Poznaniem rozpoczęły się we wrześniu br. Pierwsze piwa zostaną uwarzone we wrześniu 2021. Powstawać będą zgodnie z innowacyjną technologią na bazie surowców Superfood, którą interesują się klienci w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

„Emisja akcji skierowana do społeczności inwestorów to ważny etap naszej strategii.W tej chwili jesteśmy w pełni przygotowani finansowo do dokończenia budowy browaru. Mamy środki własne, zawarliśmy umowę o kredyt inwestycyjny oraz umowę o dotację” – podsumował Tomasz Brycki, współzałożyciel i prezes spółki Browar Za Miastem. „Prace budowlane zaczęły się jeszcze przed kampanią crowdfundingu udziałowego. Do dzisiaj wykonane są fundamenty budynku oraz trwa budowa ścian części murowanej. Za około 2 tygodnie zaczniemy montaż konstrukcji hali produkcyjnej. Niedługo też rozpoczniemy przetargi związane z zakupem urządzeń produkcyjnych. Pierwsze piwo w naszym browarze zamierzamy uwarzyć już za niecały rok” – dodał prezes.

Jesienią 2021 roku zostanie uruchomiony kompletny browar rzemieślniczy, w którym znajdzie się linia technologiczna składająca się z warzelni, tanków fermentacyjno-leżakowych oraz urządzeń do rozlewu. Docelowo browar będzie mógł produkować 30 tys. hektolitrów, czyli 6 milionów butelek piwa rocznie.

Już w pierwszym etapie w obiekcie znajdą się rozwiązania rzadko spotykane w browarach rzemieślniczych. Będzie to między innym wirówka do piwa, która podniesie jakość i efektywność produkcji oraz laboratorium produkcji zapewniające wysoką jakość piwa.

Browar Za Miastem jest właścicielem innowacyjnej technologii produkcji piwa na bazie surowców „Superfood”, która otwiera szerokie możliwości eksportu.

„Ogromnie dziękujemy społeczności inwestorów za udział w emisji akcji naszej spółki promowanej w kampanii crowdinvestingowej. Jej ważnym celem było zbudowanie grona ambasadorów marki. Liczba naszych akcjonariuszy wzrosła do około 650 osób. To duża grupa ludzi, którzy piją nasze piwa i już teraz są zainteresowani sukcesem naszej firmy. Ostatnie tygodnie pokazały, że nowi inwestorzy mogą i chcą angażować się w rozwój teraz już naszego wspólnego biznesu” – powiedział Marek Wziątek, współzałożyciel i wiceprezes spółki.

Spółka warzy kilkanaście gatunków piwa, o wdzięcznych nazwach kojarzących się miłym nastrojem i wypoczynkiem, np. Dzień Wolny czy Święty Spokój. W ofercie posiada zarówno europejską klasykę (np. pilsner, pszeniczne), jak i piwa nowej fali (np. APA, Black IPA).

„W nowym browarze uruchomimy produkcję zupełnie nowej linii piw warzonych w oparciu o naszą innowacyjną technologię. Oczywiście oprócz inwestycji koncentrujemy się na bieżącej działalności. Bardzo zależy nam na ciągłej budowie dystrybucji oraz dalszym wzroście przychodów” – dodał Marek Wziątek.

Piwa Browaru Za Miastem dostępne są w ponad 2 000 punktów sprzedaży, w tym w sieciach handlowych: Auchan, Carrefour, Duży Ben, Intermarche, Kaufland, Lidl, Stokrotka.

Koszt budowy browaru planowany jest na około 9 mln złotych. W kolejnych latach spółka zainwestuje dalsze środki w rozbudowę mocy produkcyjnych. Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych (2,0 mln zł), dotacji unijnej (1,8 mln zł), kredytu inwestycyjnego (1,3 mln zł) oraz kapitału pozyskanego w ramach crowdfundingu.

„To już 3. kampania w tym roku promowana na platformie Crowdway.pl, która pozyskuje maksymalne finansowanie o równowartości 1 mln euro. Za sukcesem Browaru Za Miastem stoi konkretny cel, mocne podstawy biznesowe oraz bardzo dobrze przeprowadzone działania komunikacyjne. Ogromne gratulacje dla spółki, która przekonała do siebie prawie 700 inwestorów w trakcie bardzo trudnego okresu związanego z pandemią” – powiedział Jakub Niestrój, prezes Crowdway.pl

W 2019 roku Browar Za Miastem sprzedał 4 tys. hektolitrów piwa i zanotował 3,3 mln przychodów. Rok do roku sprzedaż wzrosła o 50 proc. (wolumenowo i wartościowo). W drugiej połowie 2019 r., czyli w trzecim roku działalności, firma osiągnęła rentowność.