Brytyjska Komisja Prawna wzywa do wprowadzenia niestandardowych zasad własności dla kryptowalut

W raporcie brytyjskiej Komisji Prawnej zlecono stworzenie indywidualnych ram prawnych dla własności kryptowalut w Wielkiej Brytanii.

Aktywa cyfrowe pojawiły się dopiero w ostatnich latach, a reakcja rządu aby uregulować rynek, była powolna. Włączenie kryptowalut do ustawy o usługach i rynkach finansowych, która stała się prawem w zeszłym tygodniu, było dużym krokiem dla rynku i firm w tej przestrzeni.

Jednak, jak twierdzi Komisja Prawna, prawa własności aktywów cyfrowych w Wielkiej Brytanii są nadal bardzo źle zdefiniowane. Podczas gdy parametry biznesu i rynku są teraz jasno określone przez nowe przepisy, inwestorzy nadal będą postępować ostrożnie, kiedy własność ich aktywów cyfrowych jest niepewna.

Prawdopodobnie jednym z największych sukcesów finansów nowoczesnej ery w Wielkiej Brytanii był solidny zestaw praw własności i sądów powołanych do ochrony tych praw. Jest to podstawa pomyślnie rozwijających się demokracji. Dodanie aktywów cyfrowych do tych praw własności może być ogromnym krokiem w kierunku przyciągnięcia inwestorów, którzy chcą chronić swoje cyfrowe aktywa w bezpiecznych jurysdykcjach w przyszłości.

Simon Peters, analityk kryptowalut eToro