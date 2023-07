EKIPA Investments ASI inwestuje w Plenti, platformę do wypożyczania sprzętu elektronicznego

EKIPA Investments ASI ogłasza swoją kolejną inwestycję. Spółka inwestuje 1 mln złotych w Plenti, platformę technologiczną, zajmującą się wypożyczaniem elektroniki użytkowej. Inwestycja ma na celu wspieranie rozwoju Plenti i zwiększenie dostępności urządzeń elektronicznych dla szerokiego grona użytkowników, a także zmianę nawyków konsumenckich.

Plenti to innowacyjna firma, która rewolucjonizuje sposób, w jaki konsumenci korzystają ze sprzętu elektronicznego. Platforma oferuje elastyczną i wygodną usługę najmu elektroniki użytkowej w popularnym modelu miesięcznych subskrypcji. Dzięki niej klienci mogą cieszyć się dostępem do najnowszych modeli smartfonów, laptopów, konsoli do gier czy okularów VR, bez konieczności ich zakupu na własność, co wiąże się z jednorazowym, wysokim wydatkiem. Wynajem urządzenia na platformie pozwala im także uniknąć długotrwałego przywiązania się do jednego modelu.

“Decyzja o zainwestowaniu w Plenti była dla nas naturalnym wyborem. Widzimy ogromny potencjał w tej firmie, która ma zdolność do transformacji sposobu, w jaki konsumenci korzystają z elektronicznego sprzętu. Dostrzegamy podobne nawyki wśród pokolenia Z, które jest naszym głównym odbiorcą. Nasza strategia inwestycyjna opiera się na identyfikowaniu firm o innowacyjnym podejściu do rynku i wspieraniu ich w rozwoju. Plenti doskonale wpisuje się w tę strategię.” – mówi Maciej Siemaszko, Associate EKIPA Investments ASI.

„Bardzo cieszę się, że EKIPA Investments ASI dołączyła do grona inwestorów, którzy postanowili wesprzeć Plenti w rozwoju naszego unikalnego modelu biznesowego na polskim rynku. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami sprostamy fundamentalnym zmianom, zachodzącym w nawykach konsumentów, którzy coraz częściej chcą korzystać z elektroniki w momencie, kiedy jej potrzebują, bez konieczności jej zakupu – mówi Wojciech Rokosz, prezes i współzałożyciel Plenti.

Z usług Plenti korzysta obecnie ponad 150 tys. użytkowników, którzy mają do dyspozycji ponad 600 rodzajów urządzeń do wynajęcia. W ubiegłym tygodniu firma oficjalnie uruchomiła program PlentiPartners, pozwalający innym przedsiębiorcom zarabiać na wynajmie elektroniki na platformie. To działanie przyczyni się do szybkiego rozwoju oferty produktowej Plenti.

EKIPA Investments ASI to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej EKIPA Holding. Wspiera młodych przedsiębiorców poprzez dostarczanie kapitału oraz wsparcie w wyborze najlepszej możliwej ścieżki rozwoju. Inwestuje w firmy na etapie PRE-SEED oraz SEED, głównie w podmioty z branży nowych technologii, mediów, szeroko pojętej rozrywki oraz e-commerce. Wartość pojedynczej inwestycji to od 250 tys. zł do 1 mln zł.