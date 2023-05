Carbon Studio zamyka 2022 r. z prawie milionowym zyskiem i prawie 4,7 mln zł przychodów

Carbon Studio, notowany na NewConnect deweloper gier i technologii VR, opublikował sprawozdanie finansowe za 2022 r. Raportowany okres przyniósł spółce prawie 1 mln zł jednostkowego zysku netto oraz prawie 4,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Dało to stabilne wyniki w odniesieniu rdr. EBITDA wyniosła 2,2 mln zł vs 2,1 mln zł w 2021 r. Wpływ na wypracowane wyniki finansowe miała rosnąca popularność i coraz lepsza dostępność sprzętu VR, a także stabilna sprzedaż autorskich tytułów studia: serii gier The Wizards oraz tytułu Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall w wersji Meta Quest. Zarząd spółki spodziewa się kontynuacji osiągniętej dynamiki z uwagi na skonkretyzowane plany związane z rozbudową portfolia produkcyjnego i wydawniczego. Najnowszym projektem spółki jest Crimen – Mercenary Tales. Gra 25 maja br. zasiliła platformę Meta Quest 2 oraz Pico.

– Carbon Studio ma za sobą udany rok, w którym udało nam się osiągnąć satysfakcjonujące jednostkowe wyniki finansowe. Podsumowany okres zamykamy z niespełna milionowym zyskiem netto oraz przychodami netto ze sprzedaży na poziomie prawie 4,7 mln zł. To dowód na to, że obrana przez nas strategia rozwoju jest słuszna, oraz że posiadamy zdolność do adaptacji w niezwykle dynamicznym otoczeniu. Wpływ na wysokość wygenerowanych wyników miała stabilna sprzedaż naszej serii gier The Wizards oraz rosnąca popularność tytułu Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall, który swoją premierę na Meta Quest miał w maju 2022 r. – mówi Błażej Szaflik, Prezes Zarządu w Carbon Studio S.A. – Przed nami dalsze wyzwania, nie zwalniamy więc tempa i cały czas pracujemy nad skalowaniem naszego biznesu. Konsekwentnie rozwijamy także nasz dział marketingowy, który ostatnio intensywnie pracował nad promocją naszego najnowszego produktu pt. Crimen – Mercenary Tales. Pierwszoosobowa gra typu slasher zaledwie kilka dni temu trafiła w ręce użytkowników gogli Meta Quest 2 i Pico. To ciekawy dodatek do naszego portfolio, który ma potencjał zaistnieć także na innych platformach. – dodaje.

W ubiegłym roku Carbon Studio zawarło kilka ważnych współprac, w tym z Vertigo Games, jednym z najbardziej renomowanych zagranicznych wydawców i deweloperów z grupy PLAION. Firmy podpisały umowę na współfinansowanie gry VR The Wizards – Dark Times oraz rozwijanie trybu kooperacji.

– Tryb kooperacji przyczyni się do skalowania społeczności wokół serii The Wizards, co, mam nadzieję, przełoży się na długotrwałe efekty sprzedaży projektu. Dlatego cały czas intensywnie pracujemy nad doskonaleniem tej wersji, aby spełniła oczekiwania wszystkich fanów naszych gier. Będzie to świetna okazja do wspólnej wirtualnej rozgrywki w gronie znajomych i rodziny. – mówi Aleksander Caban, członek zarządu Carbon Studio.

Debiut The Wizards – Dark Times w trybie kooperacji to nie jedyny tegoroczny kamień milowy dla polskiego zespołu. Carbon Studio ma w planach wydanie także innych autorskich projektów, na temat których więcej informacji zostanie udzielone wkrótce.

Rynek gier VR to obszar, który nieustannie się rozwija, a korzyści z tego mogą czerpać podmioty takie jak chociażby Carbon Studio. Wg. raportu Research and Markets skumulowany roczny wskaźnik wzrostu rynku gier na urządzenia wirtualnej rzeczywistości (VR) w latach 2021–2026 wyniesie 33 proc.