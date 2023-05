Carbon Studio zamyka I kwartał z 4-krotnym wzrostem zysku netto

Carbon Studio, notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie developmentu gier VR, wypracował 1,9 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale 2023 r., co oznacza 2-krotny wzrost wyniku w porównaniu rdr. Jednocześnie w prezentowanym okresie zysk netto spółki był 4-krotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 0,9 mln zł. Z kolei wskaźnik EBITDA wyniósł ponad 1,2 mln zł. Wpływ na znakomite wyniki spółki miała m.in. rosnąca sprzedaż autorskich produkcji, w tym gier z flagowej serii The Wizards oraz największego projektu studia – Warhammer Age of Sigmar w wersji na Meta Quest i PC VR. Zarząd Carbon Studio chcąc utrzymać osiągniętą dynamikę wzrostu, na bieżąco rozwija swoje portfolio. Najnowszą propozycją jest Crimen – Mercenary Tales. Gra trafi na Meta Quest 2 oraz Pico już 25 maja br.

W I kwartale 2023 roku Carbon Studio znacząco poprawiło wyniki finansowe. Od stycznia do marca br. spółka odnotowała 1,9 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży, co dało 2-krotny wzrost wyniku rdr. Jednocześnie jednostkowy zysk netto wzrósł 4-krotnie, osiągając wartość 0,9 mln zł. W prezentowanym raporcie okresowym, Zarząd spółki poinformował również o skonsolidowanym zysku netto, który liczył 0,7 mln zł, kiedy to w analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa Carbon Studio odnotowała stratę netto na poziomie 153 tys. zł.

– Cieszę się, że znaczenie technologii VR konsekwentnie wzrasta. Fani urządzeń VR, jak i świata fantasy od początku doceniają nasze produkcje, co przekłada się na ich zadowalającą sprzedaż. Do tego dochodzą coraz to lepsze i nowocześniejsze sprzęty, które zdecydowanie wpływają na jakość rozgrywki, a trzeba pamiętać że przy grach VR jest to szczególnie istotne. Odzwierciedlenie tego wszystkiego znajdujemy w naszych wynikach finansowych, które w minionym kwartale odnotowały znaczące wzrosły, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i całej Grupy Kapitałowej Carbon Studio. – mówi Błażej Szaflik, Prezes Zarządu w Carbon Studio S.A.

Carbon Studio ma na swoim koncie kilka ciekawych tytułów. Jednym z ogólnoświatowych hitów jest gra The Wizards – Dark Times. Tytuł od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością, zarówno wśród graczy PC VR jak i entuzjastów gogli Meta Quest. Pod koniec 2022 roku gry spod szyldu The Wizards osiągnęły łączną sprzedaż w liczbie ponad 350 tys. egz. Obecnie trwają prace nad rozbudowaną aktualizacją do gry The Wizards – Dark Times pod nazwą Brotherhood, która oprócz ulepszeń do trybu dla jednego gracza, wprowadzi wyczekiwany kooperacyjny tryb multiplayer. Aktualnie trwają prace nad balansem coopowej rozgrywki oraz dostosowywaniem projektu do specyfikacji platform VRowych.

Najnowszą zaś propozycją od Carbon Studio jest Crimen – Mercenary Tales. Projekt swoją premierę będzie miał już w przyszłym tygodniu – 25 maja. Tego dnia pierwszoosobowa gra akcji typu VR slasher trafi na platformę Meta Quest 2 oraz Pico.

– Liczymy na to, że odpowiednio realizowana strategia rozwoju i udane premiery najnowszych produktów Grupy, tj. Crimen – Mercenary Tales, czy Hunt Together od Iron VR, pozwolą nam nie tylko utrzymać obecną dynamikę wzrostu, ale i osiągać coraz to lepsze wyniki finansowe. – komentuje Błażej Szaflik.

Poza rozwojem produktowym, Carbon Studio na bieżąco realizuje swoje cele biznesowe. W minionym kwartale firma zawarła umowę z jedną ze spółek z grupy Kepler Interactive. Na tej podstawie Carbon Studio stworzy tytuł VR na podstawie istniejącej już gry wydanej na inne urządzenia, dla jednego ze studiów ww. grupy Kepler Interactive. Koszt przeniesienia gry na platformy VR pokryje przedmiotowa spółka z grupy Kepler Interactive, a po jej wydaniu Carbon Studio będzie uczestniczyło w podziale zysków z gry. – Oczekiwany dochód z gry, jak i samo rozpoczęcie współpracy z grupą Kepler Interactive, jest istotne z perspektywy rozwoju naszej spółki. Cieszę się, że nasi partnerzy doceniają nasze doświadczenie i dostrzegają potencjał do ciekawej współpracy – mówi Karolina Koszuta, członkini zarządu Carbon Studio SA.